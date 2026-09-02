La Canfranc Canfranc se presenta tras el Mundial y dice 'no' a crecer: "Preferimos calidad frente a cantidad"

La CanfrancCanfranc celebra del 11 al 13 de septiembre su XX edición, la primera tras el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running CanfrancPirineos 2025, con el objetivo de aprovechar el legado de aquella cita sin renunciar a las señas de identidad que han convertido a la carrera en una referencia internacional: recorridos de alta montaña, exigencia técnica, calidad organizativa y una estrecha vinculación con el territorio.

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, y el director de la carrera, Álex Varela, presentaron una edición que reunirá a 1.500 corredores y que llega prácticamente con todas sus distancias completas. "El Mundial tenía entre sus objetivos conseguir que la CanfrancCanfranc se consolidara y que viniera gente a disfrutar de nuestras montañas durante todo el año, y creo que lo hemos conseguido", dijo Sánchez, que insistió en que el crecimiento de la prueba no pasa por aumentar el número de participantes. "Nosotros no somos una carrera de masificación ni vamos a serlo nunca. Las montañas tienen unos límites y estamos prácticamente en ellos", explicó.

Varela recordó que el Mundial de 2025 no habría sido posible sin el trabajo de las ediciones anteriores. "Volvemos a la carrera popular, pero fue precisamente esta carrera y todos los años anteriores los que hicieron posible que se fijaran en nosotros para organizar un Campeonato del Mundo".

Seis distancias del programa con recuerdo al Mundial

La XX edición mantendrá las seis distancias habituales. La LongDistance 26K será la más numerosa, con 500 participantes, seguida por la Maratón 45K (350), la Classic 16K (300), la Ultra 100K (150), la Ultra 70K (125) y la Uphill 6K (30). En total, unos 1.500 corredores de 13 países, con representación de 46 provincias españolas. La organización ha decidido no ampliar cupos pese a la demanda: "Preferimos primar la calidad frente a la cantidad", ha defendido Varela.

Una de las principales conexiones con el Mundial estará en los recorridos. La Uphill 6K adoptará el trazado del Campeonato y finalizará en Larraca, mientras que la Maratón mantendrá también el recorrido mundialista, permitiendo comparar registros con los de especialistas como Remi Bonnet, Nina Engelhard, Frédéric Tranchand o Tove Alexandersson.

La competición arrancará el viernes 11 con la Uphill 6K y, esa misma noche, con la salida de la Ultra 100K, considerada una de las cien kilómetros más duras del mundo. El sábado concentrará la Ultra 70K, la Maratón y la LongDistance, y el domingo cerrará el programa la Classic 16K, además de la carrera infantil.

La feria del corredor en la Estación de Canfranc

Otra gran novedad será la concentración de la actividad en torno a la Estación Internacional de Canfranc, que acogerá dorsales, feria del corredor, salidas, llegadas y pódium. "El Mundial nos ha enseñado la importancia de trabajar la parte no deportiva para que el evento tenga una dimensión social y festiva", explicó Varela.

La edición incorpora además a Kailas FUGA como nuevo patrocinador principal, en una colaboración prevista para varios años. La marca china entra con fuerza en el calendario español, donde ya respalda otras pruebas de referencia como la FUGA Penyagolosa Trails, con la que cerró un acuerdo de tres años, y el FUGA Gran Trail Peñalara en la Sierra de Guadarrama, y cuenta en su equipo de atletas con corredores españoles como José Ángel Jiménez "Canales" y María Fuentes.

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Sánchez y Varela han destacado también la dimensión social de la CanfrancCanfranc, con más de 350 voluntarios en un municipio de apenas 600 habitantes censados. "El pueblo está volcado con el evento", finalizó Varela.