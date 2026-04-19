Canales agranda su leyenda en Penyagolosa con su cuarta MiM consecutiva y Gemma Arenas conquista la CSP

José Ángel Fernández “Canales” y Gemma Arenas fueron los dos grandes nombres propios de un sábado de alto voltaje en Penyagolosa.

En la MiM, la carrera masculina ofreció uno de los desenlaces más potentes del día. Canales firmó su cuarta victoria consecutiva, un registro que refuerza su dominio reciente en Penyagolosa y que además llegó tras un duelo de máxima exigencia con el estadounidense Dakota Jones. Los dos corredores mantuvieron un pulso constante durante buena parte del recorrido, sin tregua ni margen para la relajación. Finalmente, el corredor español logró sostener su ventaja y cruzó la meta con apenas dos minutos de margen sobre Jones, en una resolución tan apretada como emotiva.

Por detrás, Mario Olmedo completó el podio después de mantenerse en la pelea junto a Canales y Dakota hasta prácticamente la mitad de la prueba. Su rendimiento volvió a confirmar que se mueve con naturalidad entre los mejores de esta carrera, donde ya fue segundo en 2023. El top 5 masculino lo cerraron Fran Anguita, que dejó una notable carta de presentación en su debut en Penyagolosa, y el rumano Leonard Mitrica, capaz de repetir presencia entre los más fuertes por segundo año seguido.

La noruega Linde ganó la femenina

La carrera femenina de la MiM también dejó una historia de premio a la constancia. La noruega Sara Rebekka Linde consiguió por fin la victoria después de cinco participaciones en la prueba. Madre de cuatro hijos y gran conocedora del recorrido, firmó una actuación muy sólida en una jornada especialmente exigente desde primeras horas por las altas temperaturas. Su triunfo tuvo peso competitivo y también simbólico, porque llegó tras años de insistencia en una de las pruebas más reconocibles del trail español.

La segunda plaza fue para Inés Astraín, que pasó por Borriol a un ritmo que invitaba a pensar en cotas todavía más altas. Sin embargo, el calor acabó pasando factura en la segunda mitad del recorrido y le impidió sostener el liderato. Aun así, su actuación volvió a ser de muchísimo nivel y le permitió sumar su segundo podio en la MiM. Muy cerca terminó Anna Comet, que fue claramente de menos a más y apretó hasta el final. El top 5 femenino quedó completado por Gisela Carrión y Cèlia Balcells, en otra muestra del excelente nivel de la prueba.

El top 5 femenino de la MiM 2026 / Jose Miguel Muñoz

La CSP, con salida en la medianoche desde la Universitat Jaume I, volvió a ser territorio de resistencia total. En hombres, la victoria fue para Raúl Butaci, que construyó su triunfo desde la regularidad y el control de carrera. A solo 40 segundos acabó Julen Calvó, protagonista durante muchos kilómetros y referencia constante en cabeza. El tercer puesto fue para Joaquín López, atleta de Kailas FUGA que llegaba desde Ecuador, mientras que Francisco Rodríguez y Arnau Seguí completaron las cinco primeras posiciones.

Gemma Arenas, reina de la CSP

En la prueba femenina, Gemma Arenas volvió a exhibir su conexión competitiva con Penyagolosa. La manchega sumó su tercera victoria en la distancia larga y elevó a ocho sus podios en la carrera, una cifra que explica por sí sola su relación con este escenario.

Tras ella finalizaron la británica Emi Dixon, segunda, y la canaria Yasmina Castro, que confirmó su gran estado de forma enlazando dos ultras en fines de semana consecutivos. Sonia Escuriola y Elena Mihai cerraron el top 5.