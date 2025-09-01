Los campeones mundiales de Freestyle Trampoline volverán a coronarse en el Extreme Barcelona

El Campeonato Mundial de Trampolín Freestyle vuelve a Barcelona. La cita más importante de este espectacular deporte se celebrará una vez más en el Extreme Barcelona, que encara su 17ª edición con la mejor oferta tanto en deportes urbanos como en experiencias para toda la familia. La cita será del 5 al 7 de septiembre, cuando la élite internacional de esta disciplina vuelva a la ciudad condal para disputarse el máximo premio posible, luchando por coronarse como el mejor del mundo en un escenario inigualable. Tras 15 años siendo un referente en el panorama internacional de los deportes urbanos, Extreme Barcelona decidió dar cabida al freestyle trampoline por primera vez en la edición del año pasado, una colaboración que resultó ser todo un éxito y que en este 2025 apunta a ser aún mejor.

El escenario elegido será el Parc del Fòrum, que acogerá a los mejores atletas de trampolín freestyle, representando a más de 18 países, en busca de la gloria mundial. En la pasada edición de 2024, el sueco Sebastian Wennmalm conquistó la categoría masculina. El suizo Robin Steiner, que defendía el título, finalizó en la tercera posición, mientras que el austríaco Evan Rocha se llevó la medalla de plata.

En la categoría femenina, la campeona fue Maria Petrunicheva, superando en la final a Lydia Peltomaki y a Viktoria Derschewizki. Por su parte, en la categoría junior, el oro fue para Alvin Medailleu, seguido por Sergey Logovsky con la plata y Xavier Plana con el bronce.

Cartel Extreme Barcelona 5 7 Sep 2025 / SPORT.es

Horarios del Campeonato Mundial de Freestyle Trampoline 2025

Viernes 5 de septiembre

● Entrenamiento de atletas: 09:30 – 16:30

● Entrevistas con atletas: 10:00 – 15:00

● Ronda clasificatoria – Hombres Senior: 17:00 – 20:00

Sábado 6 de septiembre

● Calentamiento por grupos: 10:00

● Clasificatoria Femenina: 16:00 – 17:00

● Clasificatoria Junior: 17:00 – 18:00

● Semifinales – Hombres Senior: 18:30 – 20:00

● Presentación de atletas: 20:00

Domingo 7 de septiembre

● Calentamiento de finalistas: 10:00 – 11:30

● Inicio del Pre-Show: 11:30

● Presentaciones oficiales: 11:45

● Final Junior (Top 5): 12:00 – 12:30

● Final Femenina (Top 5): 12:30 – 13:00

● Final Masculina (Top 5): 13:00 – 14:00

● Ceremonia de entrega de premios: 14:00