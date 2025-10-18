Así es el durísimo Mundial donde gana quien más kilómetros corre (sin dormir) en 24 horas

Imagínate correr sin parar durante un día entero. Sin cronómetro de llegada, sin una meta que atravesar, sin tiempo para dormir. Ese es el reto del IAU 24-Hour World Championships, el Mundial de 24 horas organizado por la International Association of Ultrarunners (IAU), donde los atletas no compiten por velocidad sino por resistencia absoluta.

Se disputa entre el 18 y el 19 de octubre en Albi (Francia) y durante 24 horas consecutivas, los corredores dan vuelta tras vuelta a un circuito de 1,5 kilómetros, normalmente en una pista o parque cerrado. El objetivo es sencillo de entender pero casi imposible de lograr: recorrer la mayor distancia posible en un día entero. Gana quien más kilómetros sume cuando el reloj marca las 24 horas exactas.

Habrá cinco atletas españoles

En la edición de 2025, se espera la participación de más de 40 países. Entre ellos, España, que en los últimos años ha consolidado una generación de ultrafondistas de primer nivel. En la línea de salida estará Francisco Mariano Martínez, conocido como 'Kiko'. "Puede que salga mal y reviente o puede que no, pero el objetivo es superarme. Voy a arriesgar, voy a darlo todo. Nadie nunca me va a reprochar nada. Salga bien o mal, va a ser un espectáculo", asegura en sus redes.

Para completar el bloque español le acompañan Nicolás de las Heras (Atletica Avilesina), Félix Pont (independiente) e Iván Penalba (Metasport Riba-Roja Turia).

En categoría femenina, Carmen María Pérez, del Marathon Crevillente, será la única representante nacional. Estará por tercera vez consecutiva presente en esta competición, con un brillante 8º puesto hace dos años y 240,899 kms acumulados con una mejor marca en los 100 km en ruta de 7:47:14 (2022).

Así es como ven sus tiempos y los kilómetros que llevan en cada momento / IAU

Cada corredor administra su propio tiempo, su ritmo y sus pausas. Algunos caminan unos minutos cada hora; otros corren sin parar más de 200 kilómetros antes de detenerse. En los puestos de avituallamiento, los atletas ingieren una mezcla constante de hidratos, geles, café y bebidas isotónicas. Hay quienes comen arroz, puré o incluso pizza para mantener las calorías.

Dormir está permitido, pero nadie se lo plantea. Una simple siesta de diez minutos puede ser la diferencia entre un récord y la derrota.

El recorrido de la IAU 2025 en Albi

Así es el recorrido de 1,5 kilómetros para los Campeonatos del Mundo de 24h / IAU

Unos récords de escándalo

Los récords mundiales actuales superan los 319 km en hombres (Aleksandr Sorokin en 2024) y los 270 km en mujeres, cifras que desafían toda lógica humana. En el caso del lituano Sorokin es correr a 4:30 durante 24 horas. A esas distancias, los músculos están agotados, los pies cubiertos de ampollas y la mente opera en modo automático. Pero también aparece la magia del ultrafondo: el silencio de la madrugada, las conversaciones entre corredores que se animan mutuamente, el amanecer visto desde una pista que parece infinita.

Para los participantes, el Mundial de 24 horas no es solo una competición. Es un viaje interior. "En algún momento de la noche te preguntas qué haces ahí, pero sigues. No por una medalla, sino por ver hasta dónde puedes llegar", contaba Iván Penalba, que acabó quinto en 2019 marcando el récord español de todos los tiempos con 270,152 kilómetros.

Pese a su dureza, este campeonato crece cada año. Los países nórdicos, Japón y Estados Unidos lideran la especialidad, mientras que España ha logrado colarse en el top-10 mundial en varias ediciones.

Sin grandes focos mediáticos ni retransmisiones televisivas, el Mundial de 24 horas es, en esencia, el campeonato más extremo y silencioso del atletismo: una batalla contra el sueño, el dolor y el tiempo.