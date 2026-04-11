El Campeonato de España de Trail por Federaciones aterriza en Oviedo con el Naranco como juez

El Campeonato de España de Trail Running por Federaciones Autonómicas se disputa este 12 de abril en Oviedo, con organización de la RFEA, la Federación Asturiana, NOKAO y el Ayuntamiento de Oviedo, y lo hará dentro del III Trail del Prerrománico Ciudad de Oviedo. El escenario no necesita demasiada presentación: el Monte Naranco volverá a ser el filtro de verdad en una jornada con aroma de campeonato grande.

La prueba absoluta presenta un recorrido de casi 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, con salida a las 10:00 horas (CEST) y meta en el colegio Loyola. La categoría sub-23 afrontará cerca 13 kilómetros y 700 metros positivos desde las 11:00, mientras que la promoción competirá sobre algo más de ocho kilómetros y 400 metros positivos a partir de las 11:15.

El reglamento, además, endurece la gestión de carrera en la absoluta con un punto de corte en el kilómetro 12,5 a las dos horas, un detalle que puede romper equipos y condicionar la clasificación final. En categoría absoluta puntúan los tres primeros tiempos de cada selección, mientras que en sub-23 y promoción cuenta la suma de puestos de los dos primeros atletas de cada equipo. No gana sólo quien mete un corredor delante. Gana la federación capaz de presentar un bloque más completo.

Muchos nombres reconocidos del trail nacional

El listado de inscritos deja varias selecciones con argumentos serios para pelear arriba. En la absoluta masculina aparecen nombres como Jan Torrella con Catalunya, Álvaro Osanz y Raúl Criado con Aragón, Andreu Blanes y Ricardo Cherta con la Comunitat Valenciana. También asoman bloques interesantes como el vasco con Ibai Larrea o el asturiano, que jugará en casa, con Diego Menéndez como actual campeón de España en una prueba celebrada hace poco menos de un mes en Caldas de Reis.

En la cita masculina, Catalunya defiende el título absoluto masculino y que se ha coronado en cinco de las siete ediciones anteriores

En mujeres, sobresalen corredoras como Natalia González y María La Chica con Catalunya (viene de ser segunda en el Chianti Trail), Julia Font y María Fuentes con la Comunitat Valenciana o Bel Calero con Islas Baleares. Estas tres selecciones son las que más opciones tienen de hacerse fuerte en el Naranco. En 2025 ganó el combinado valenciano. Además, aparece María Martínez con Galicia, que llega a la cita como campeona de España de trail running.

María La Chica, en la línea de salida del Chianti Trail / UTMB

Más allá de los favoritos, el campeonato tiene un atractivo claro: mezcla presente y futuro. En la misma mañana conviven la pelea absoluta y el pulso de las categorías jóvenes, con varias federaciones apostando por una estructura amplia y competitiva.

En sub23 destacan varios nombres como el de Gabriela Lasalle con Catalunya. La joven corredora, de solo 19 años, ya fue segunda absoluta en la Mitja Pirineu del pasado año, y será una de las grandes favoritas al triunfo final. Le acompañan Blanca Batlle, de l’AA Palamós, Abril Altarriba, del Roots y Clàudia Martín, del Yetis Collserola.

En esta categoría, Catalunya defiende ambos títulos masculino y femenino; mientras que en promoción son Andalucía en hombres y Extremadura en mujeres los actuales campeones.

El otro objetivo, el Europeo

Este campeonato, además, servirá para lograr billete hacia el Europeo. Oviedo será una cita clave en la configuración de la selección de España Atletismo para el Campeonato de Europa Off-Road, que se disputará el próximo mes de junio en Liubliana (Eslovenia).

Los vencedores masculino y femenino, tanto en categoría absoluta como en promoción, lograrán la preselección directa para el Europeo, siempre que cumplan además con el resto de criterios fijados por la Dirección Deportiva de la RFEA.