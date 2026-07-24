Campeonato de España de Atletismo 2026 en Málaga: fechas, horarios y dónde verlo por televisión

El Campeonato de España Absoluto de atletismo al aire libre 2026 se disputa este año en la ciudad de Málaga entre los días 24 y 26 de julio.

La cita nacional, que se llevará a cabo en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, se reparte en seis sesiones: doble jornada el viernes (mañana y tarde), doble jornada el sábado (mañana y tarde) y doble jornada el domingo (mañana y tarde) con el desenlace de los títulos más esperados.

La capital malagueña vuelve a acoger el campeonato 15 años después de la última vez, en 2011, y llega marcada por su condición de última gran cita antes del Campeonato de Europa, que se celebrará en Birmingham del 10 al 16 de agosto, la primera vez que el Reino Unido organiza esta competición.

Horarios del Campeonato de España de Atletismo 2026

Viernes 24 de julio (Día 1):

Sesión matinal: 09:30 horas (CEST): 100 m Decatlón, combinadas 1/2 (Hombres)

09:35 horas (CEST): 100 m Decatlón, combinadas 2/2 (Hombres)

09:45 horas (CEST): 100 m vallas Heptatlón, combinadas 1/2 (Mujeres)

09:50 horas (CEST): 100 m vallas Heptatlón, combinadas 2/2 (Mujeres)

10:00 horas (CEST): 10.000 m Marcha, Final (Hombres)

10:10 horas (CEST): Salto de Longitud Decatlón, combinadas (Hombres)

10:25 horas (CEST): Salto de Altura Heptatlón, combinadas (Mujeres)

11:05 horas (CEST): Lanzamiento de Disco, Final (Mujeres)

11:10 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 1/4 (Hombres)

11:15 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 2/4 (Hombres)

11:20 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 3/4 (Hombres)

11:25 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 4/4 (Hombres)

11:35 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 1/4 (Mujeres)

11:40 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 2/4 (Mujeres)

11:40 horas (CEST): Lanzamiento de Peso Decatlón, combinadas (Hombres)

11:45 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 3/4 (Mujeres)

11:50 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 4/4 (Mujeres)

12:00 horas (CEST): 400 m, Semifinal 1/3 (Hombres)

12:06 horas (CEST): 400 m, Semifinal 2/3 (Hombres)

12:12 horas (CEST): 400 m, Semifinal 3/3 (Hombres)

12:25 horas (CEST): 400 m, Semifinal 1/3 (Mujeres)

12:31 horas (CEST): 400 m, Semifinal 2/3 (Mujeres)

12:37 horas (CEST): 400 m, Semifinal 3/3 (Mujeres) Sesión vespertina: 20:00 horas (CEST): Salto de Altura Decatlón, combinadas (Hombres)

20:00 horas (CEST): Lanzamiento de Peso Heptatlón, combinadas (Mujeres)

20:00 horas (CEST): Triple Salto, Final (Mujeres)

20:10 horas (CEST): Salto con Pértiga, Final (Hombres)

20:15 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 1/3 (Hombres)

20:21 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 2/3 (Hombres)

20:27 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 3/3 (Hombres)

20:35 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 1/3 (Mujeres)

20:41 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 2/3 (Mujeres)

20:47 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 3/3 (Mujeres)

21:00 horas (CEST): 100 m, Semifinal 1/2 (Hombres)

21:05 horas (CEST): 100 m, Semifinal 2/2 (Hombres)

21:15 horas (CEST): 100 m, Semifinal 1/2 (Mujeres)

21:20 horas (CEST): 100 m, Semifinal 2/2 (Mujeres)

21:25 horas (CEST): Lanzamiento de Disco, Final (Hombres)

21:35 horas (CEST): 200 m Heptatlón, combinadas 1/2 (Mujeres)

21:40 horas (CEST): 200 m Heptatlón, combinadas 2/2 (Mujeres)

21:50 horas (CEST): Salto de Longitud, Final (Mujeres)

21:55 horas (CEST): 3.000 m obstáculos, Final (Hombres)

22:20 horas (CEST): 5.000 m, Final (Mujeres)

22:45 horas (CEST): 400 m Decatlón, combinadas 1/2 (Hombres)

22:51 horas (CEST): 400 m Decatlón, combinadas 2/2 (Hombres)

23:00 horas (CEST): 100 m, Final (Hombres)

23:10 horas (CEST): 100 m, Final (Mujeres)

Sábado 25 de julio (Día 2):

Sesión matinal: 09:30 horas (CEST): 110 m vallas Decatlón, combinadas 1/2 (Hombres)

09:35 horas (CEST): 110 m vallas Decatlón, combinadas 2/2 (Hombres)

09:50 horas (CEST): 10.000 m Marcha, Final (Mujeres)

10:10 horas (CEST): Lanzamiento de Disco Decatlón, combinadas (Hombres)

11:00 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 1/3 (Mujeres)

11:07 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 2/3 (Mujeres)

11:14 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 3/3 (Mujeres)

11:25 horas (CEST): Salto de Longitud Heptatlón (Mujeres)

11:30 horas (CEST): Lanzamiento de Martillo, Final (Hombres)

11:40 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 1/3 (Hombres)

11:45 horas (CEST): Salto con Pértiga Decatlón, combinadas (Hombres)

11:47 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 2/3 (Hombres)

11:54 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 3/3 (Hombres)

12:15 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 1/4 (Hombres)

12:22 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 2/4 (Hombres)

12:29 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 3/4 (Hombres)

12:36 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 4/4 (Hombres)

12:55 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 1/4 (Mujeres)

13:02 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 2/4 (Mujeres)

13:09 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 3/4 (Mujeres)

13:15 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina Heptatlón, combinadas (Mujeres)

13:16 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 4/4 (Mujeres) Sesión vespertina: 20:00 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina Decatlón, combinadas (Hombres)

20:00 horas (CEST): Salto con Pértiga, Final (Mujeres)

20:30 horas (CEST): 800 m, Semifinal 1/3 (Mujeres)

20:37 horas (CEST): 800 m, Semifinal 2/3 (Mujeres)

20:44 horas (CEST): 800 m, Semifinal 3/3 (Mujeres)

20:50 horas (CEST): Triple Salto, Final (Hombres)

21:00 horas (CEST): 800 m, Semifinal 1/3 (Hombres)

21:07 horas (CEST): 800 m, Semifinal 2/3 (Hombres)

21:14 horas (CEST): 800 m, Semifinal 3/3 (Hombres)

21:17 horas (CEST): Homenaje a Orlando Ortega

21:25 horas (CEST): 800 m Heptatlón, combinadas (Mujeres)

21:35 horas (CEST): 3.000 m obstáculos, Final (Mujeres)

21:50 horas (CEST): Lanzamiento de Martillo, Final (Mujeres)

21:55 horas (CEST): 1.500 m Decatlón, combinadas (Hombres)

22:10 horas (CEST): 5.000 m, Final (Hombres)

22:35 horas (CEST): 400 m vallas, Final (Hombres)

22:45 horas (CEST): 400 m vallas, Final (Mujeres)

23:00 horas (CEST): 400 m, Final (Hombres)

23:10 horas (CEST): 400 m, Final (Mujeres)

Domingo 26 de julio:

Sesión matinal: 11:00 horas (CEST): Salto de Altura, Final (Hombres)

11:00 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina, Final (Mujeres)

11:05 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 4/4 (Hombres)

11:10 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 1/4 (Mujeres)

11:15 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 2/4 (Mujeres)

11:20 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 3/4 (Mujeres)

11:25 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 4/4 (Mujeres)

11:35 horas (CEST): Lanzamiento de Peso, Final (Hombres)

11:40 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 1/4 (Hombres)

11:45 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 2/4 (Hombres)

11:50 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 3/4 (Hombres)

12:10 horas (CEST): 200 m, Semifinal 1/2 (Hombres)

12:17 horas (CEST): 200 m, Semifinal 2/2 (Hombres)

12:25 horas (CEST): 200 m, Semifinal 1/2 (Mujeres)

12:32 horas (CEST): 200 m, Semifinal 2/2 (Mujeres)

12:45 horas (CEST): 1.500 m, Final (Mujeres)

12:55 horas (CEST): 1.500 m, Final (Hombres) Sesión vespertina: 20:30 horas (CEST): Salto de Altura, Final (Mujeres)

20:35 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina, Final (Hombres)

20:45 horas (CEST): 100 m vallas, Semifinal 1/2 (Mujeres)

20:50 horas (CEST): 100 m vallas, Semifinal 2/2 (Mujeres)

20:55 horas (CEST): Lanzamiento de Peso, Final (Mujeres)

21:05 horas (CEST): 110 m vallas, Semifinal 1/2 (Hombres)

21:10 horas (CEST): 110 m vallas, Semifinal 2/2 (Hombres)

21:15 horas (CEST): Salto de Longitud, Final (Hombres)

21:30 horas (CEST): 200 m, Final (Hombres)

21:40 horas (CEST): 200 m, Final (Mujeres)

21:50 horas (CEST): 800 m, Final (Mujeres)

22:00 horas (CEST): 800 m, Final (Hombres)

22:15 horas (CEST): 100 m vallas, Final (Mujeres)

22:30 horas (CEST): 110 m vallas, Final (Hombres)

22:45 horas (CEST): 4x100 m, Final (Hombres)

22:55 horas (CEST): 4x100 m, Final (Mujeres)

23:05 horas (CEST): 4x400 m, Final (Hombres)

23:15 horas (CEST): 4x400 m, Final (Mujeres)

Dónde ver el Campeonato de España de Atletismo en directo

En España, todos los aficionados al atletismo pueden seguir en directo cada jornada del campeonato a través de televisión y plataformas online, de forma gratuita, en concreto, en Teledeporte (TVE) en RTVE Play.

Además, toda la competeición la puedes seguir a través del multistreaming del canal de YouTube RFEA TV.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en estas tres jornadas de competición con las crónicas y resúmenes y también las declaraciones de los protagonistas.