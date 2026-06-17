El campeón de Europa de HYROX desvela su método de entrenamiento justo antes del Mundial

Este jueves 18 de junio arranca en Estocolmo el Campeonato del Mundo de HYROX, el evento más importante de la temporada para un deporte que lleva años creciendo a un ritmo sin precedentes. Para los 15 atletas del programa Elite 15 que compiten con el apoyo tecnológico de Amazfit, socio oficial de la disciplina, los días previos son de afinamiento, no de esfuerzo máximo. Ya hicieron el trabajo pesado mucho antes.

¿En qué consiste ese trabajo? Hidde Weersma, campeón de Europa 2026 con un tiempo de 52:42 y primero en romper la barrera simbólica en categoría Masculina Pro Individual, lo explica con claridad: "En HYROX, la solución no consiste en entrenar más duro. La clave está en identificar con precisión los puntos débiles y abordarlos directamente." Su metodología combina sesiones EMOM de alta intensidad con lo que él llama bricks de carrera en umbral: intervalos de carrera intercalados con ejercicios de fuerza que replican las condiciones reales de competición.

El umbral de lactacto

La polarización del entrenamiento es otro eje de su preparación. Dos o tres sesiones semanales de alta intensidad, y el resto del trabajo a baja intensidad para construir base aeróbica. El umbral de lactato se trabaja con repeticiones cortas y descansos mínimos, lo que permite acumular volumen sin generar una fatiga que arruine el resto de la semana. "Lo que cuenta en HYROX es quién es capaz de moverse más rápido en la cuarta zona de frecuencia cardíaca. Mi reloj Amazfit me permite supervisar ese parámetro y asegurarme de que estoy dando exactamente el estímulo que había planeado", añade Weersma.

Pero en un Mundial no gana solo quien mejor entrena. Emilie Dahmen, la atleta más joven del Elite 15 y tercera clasificada en el último Campeonato de Europa, lo vivió en su propia piel durante la clasificación. "No aseguré la plaza hasta abril. Estaba estresada. Era mi última oportunidad. Pero fui capaz de mantener la calma y ejecutar mi plan táctico casi a la perfección." Comenzó la carrera con prudencia, controlando su frecuencia cardíaca en el reloj y escalando posiciones con cada estación hasta asegurar el billete a Estocolmo.

El ejemplo más extremo de gestión mental lo protagonizó Linda Meier en el Mundial de Chicago 2025, del que regresó como campeona del mundo sin haber sido la gran favorita. A mitad de prueba, en la estación de burpees de 80 metros, se puso en cabeza sin haberlo planeado. Lo que hizo fue simple y difícil a la vez: ignorar la presión y seguir con su ritmo. Cruzó la meta en primera posición.

"Durante el Mundial de Estocolmo esperamos emociones y giros similares. Los atletas que van más atrás en la primera parte pueden remontar porque rinden mejor en las estaciones, gestionan el ritmo de forma más inteligente o manejan mejor el estrés", explica Jesús Carrero, director general para EMEA de Amazfit. Y añade: "La clave del éxito es el entrenamiento híbrido: desarrollar y mantener el equilibrio entre fuerza y resistencia con el apoyo de la tecnología deportiva."

Junto a Weersma, Dahmen y Meier, completan el equipo Elite 15 nombres como Hunter McIntyre (tres veces campeón del mundo), Joanna Wietrzyk (plusmarquista mundial femenina en Pro Solo con 54:25) o Rich Ryan, que este año marcó su mejor personal en Phoenix con 53:57. El deporte, Estocolmo y la mejor versión de todos ellos se citan el 18 de junio.