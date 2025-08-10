Ni el Camino de Santiago ni Ordesa: esta es la ruta de senderismo más icónica de España

Caminar por la Ruta del Cares es una de esas experiencias que quedan grabadas en la memoria. Situada en pleno corazón de los Picos de Europa, esta senda que une Caín (León) con Poncebos (Asturias) serpentea entre desfiladeros, túneles excavados en roca y precipicios vertiginosos. Para muchos, es la mejor ruta de senderismo de España. Y razones no le faltan.

Conocida como “La Garganta Divina”, esta travesía de unos 12 kilómetros por sentido (24 km ida y vuelta) fue en su origen un camino de mantenimiento de un canal hidráulico.

Hoy, miles de senderistas de todo el mundo la recorren cada año atraídos por su belleza y por la sensación de caminar suspendidos sobre el río Cares, en un entorno que combina brutalidad geológica y calma bucólica.

Una ruta de senderismo única

El trazado no tiene apenas sombra ni zonas técnicas complicadas, pero sí exige atención constante por su estrechez y las caídas de roca ocasionales. No es una ruta difícil, pero tampoco debe subestimarse: la longitud, la exposición al sol y el vacío a un lado del sendero la convierten en una aventura que impone respeto.

Los puntos más espectaculares incluyen el Puente Bolín, los túneles de la Cueva de la Vaca y la famosa zona del Canal de la Riega, donde el camino se convierte casi en una cornisa.

El Puente de Bolín, icónico punto de la Ruta del Cares / ARCHIVO

Desde ahí, las paredes del desfiladero se elevan hasta 1.000 metros sobre el río, creando un paisaje único en Europa.

Consejos para disfrutarla Mejor época : primavera y otoño. En verano puede haber aglomeraciones y altas temperaturas.

: primavera y otoño. En verano puede haber aglomeraciones y altas temperaturas. Equipamiento : calzado de montaña, gorra, crema solar y agua abundante. No hay fuentes en todo el recorrido.

: calzado de montaña, gorra, crema solar y agua abundante. No hay fuentes en todo el recorrido. Logística : muchas personas optan por hacer solo un sentido y volver en taxi 4x4 desde Caín o Poncebos.

: muchas personas optan por hacer solo un sentido y volver en taxi 4x4 desde Caín o Poncebos. Alojamiento: hay opciones en ambos extremos de la ruta, además de en Cangas de Onís, Arenas de Cabrales y Posada de Valdeón.

¿La mejor de España?

Compararla con otras rutas como el Camino de Santiago, el Caminito del Rey o el Cañón de Añisclo es inevitable. Pero pocas combinan tanta accesibilidad, belleza y emoción como esta. No requiere ser montañero, pero ofrece vistas dignas de alta montaña. No exige material técnico, pero genera sensaciones comparables a las grandes travesías alpinas.

En un país con cientos de senderos extraordinarios, la Ruta del Cares destaca por su magnetismo casi cinematográfico. Cada paso entre la roca y el abismo confirma lo que dicen quienes la han caminado: es una de esas rutas que hay que hacer al menos una vez en la vida.