Camino de Santiago: guía para preparar tu cuerpo antes de recorrer 100 km

El auge de las caminatas largas y los “viajes a pie” es una de las tendencias más destacadas del bienestar en 2025. El Camino de Santiago, que en 2023 batió récords de afluencia, simboliza este fenómeno: la gente busca desconexión digital, aventura y espiritualidad. Para afrontar una travesía de más de 100 kilómetros conviene preparar cuerpo y mente con antelación.

Lo ideal es comenzar un programa de entrenamiento progresivo entre tres y cuatro meses antes de la ruta. Se recomienda empezar con caminatas de 30 minutos tres veces por semana e incrementar la duración en bloques de 10 minutos por semana hasta completar salidas de dos horas. Incluir salidas con mochila con el peso que se llevará en la ruta ayuda a fortalecer la espalda y los hombros. También conviene entrenar en distintos terrenos (asfalto, sendero, piedra) para acondicionar los pies y mejorar el equilibrio. El informe de tendencias de Spa Executive indica que las caminatas largas mezclan ejercicio y mindfulness, lo que atrae a personas que buscan reducir estrés. Por tanto, es útil añadir ejercicios de respiración o meditación durante las caminatas.

El material es clave: calzado específico de trekking, calcetines técnicos para evitar ampollas, una mochila ligera (no más del 10 % del peso corporal), bastones de marcha y ropa transpirable. Es importante cuidar la alimentación e hidratación; en rutas largas se debe beber pequeños sorbos cada 20 – 30 minutos y comer alimentos energéticos (frutos secos, fruta deshidratada) para evitar desfallecimientos. Otro aspecto a entrenar es la cabeza: caminar varias horas al día puede ser monótono. Planificar etapas realistas, tener un buen playlist o audiolibro y aprender a disfrutar del paisaje ayudan a mantener la motivación.

Por último, es recomendable realizar algún viaje corto (una excursión de fin de semana con varias etapas) como ensayo general. Este tipo de caminatas no solo fortalecen piernas y espalda; también mejoran la salud cardiovascular y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Además, tienen un componente cultural y social: permiten descubrir patrimonio y conocer a otros peregrinos. Preparar el Camino de Santiago o cualquier ruta larga no se trata de buscar rendimiento, sino de combinar deporte, turismo y bienestar. Con una preparación adecuada, cualquier persona puede disfrutar de la magia de recorrer España a pie.