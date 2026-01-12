Camino de Dragones 2026: 330 km por equipos del Pirineo a Barcelona

Este 2026 llega oficialmente el Camino de Dragones, una prueba que promete revolucionar el panorama de las carreras de larga distancia en España. Inspirada en el exitoso modelo checo Vltava Run, esta carrera por equipos y relevos recorrerá 330 km desde la estación de esquí de Vallter 2000 en el Pirineo Oriental hasta la costa catalana de Barcelona, combinando montañas y mar Mediterráneo en un reto único para clubes y grupos de running.

La prueba se distingue por su formato estratégico: cada equipo estará compuesto por entre 9 y 12 corredores y el verdadero desafío no es solo cubrir los 330 km, sino gestionar los relevos dentro del tiempo límite. Cada participante debe coordinar descansos, turnos y logística, convirtiendo la competición en un juego de estrategia y táctica tanto como de resistencia física.

El recorrido ha sido diseñado para ser accesible y versátil, combinando carreteras secundarias y tramos asfaltados, pistas forestales y senderos sencillos. Así, los equipos podrán disfrutar de la belleza del Pirineo y del dinamismo de la costa mediterránea, viviendo un desafío físico que va más allá del mero rendimiento.

El Camino de Dragones llega en un momento en el que el running y el trail running en España viven un auge histórico. El formato por relevos celebra la esencia del deporte colectivo: compartir kilómetros, esfuerzos y estrategias en un reto que se convierte en épico por el simple hecho de hacerlo juntos.

La competición se celebrará los días 6 y 7 de junio de 2026 y está abierta a equipos de toda Europa. Toda la información sobre inscripciones, trazado y logística está disponible en la web oficial, donde los grupos interesados pueden comenzar a preparar su estrategia para un reto que mezcla paisaje, resistencia y compañerismo en cada kilómetro.