Ni el Caminito del Rey, ni el Camí de Cavalls: esta es la ruta de senderismo más espectacular de España

Cuando se habla de grandes rutas de senderismo en España, es habitual que aparezcan nombres muy conocidos. Sin embargo, más allá de los recorridos más populares, existe un camino en Menorca que sorprende a cualquiera que lo descubre por primera vez: el Camí de Cavalls, una travesía que combina historia, naturaleza y aventura de una manera única.

Este itinerario, que rodea la isla a lo largo de más de 185 kilómetros, tiene un origen medieval. Fue creado como un sendero de vigilancia que permitía controlar la costa y reaccionar ante posibles ataques. Con el tiempo perdió su función militar, pero ha renacido como una ruta que permite contemplar la Menorca más auténtica, muy distinta a la que se encuentra en las zonas turísticas convencionales.

Así es el recorrido

Dividido en una veintena de etapas, el camino ofrece la posibilidad de recorrer Menorca de extremo a extremo. El senderista atraviesa playas escondidas, barrancos profundos, bosques de aroma mediterráneo y acantilados que dejan claro por qué esta isla cautiva a viajeros de todo el mundo.

Cada parte del recorrido tiene un carácter propio. El norte, más agreste y abrupto, sorprende con su mezcla de roca, viento y calas de tonos rojizos que parecen sacadas de un paisaje remoto. En cambio, el sur ofrece un ambiente más suave, con playas luminosas y aguas transparentes donde los pinos crean rincones perfectos para descansar.

Además de sus paisajes, el Camí de Cavalls permite descubrir pequeños pueblos y zonas rurales que conservan intacta la esencia menorquina. En ellos es posible saborear productos tradicionales, desde embutidos locales hasta dulces elaborados con recetas que han pasado de generación en generación.

Aunque muchos aventureros lo completan en aproximadamente una semana, este camino también es ideal para quienes prefieren explorar la isla poco a poco. Cada etapa funciona como una excursión independiente, perfecta para descubrir lugares menos transitados y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Para todos los niveles

La ruta ofrece opciones para todos los niveles, desde senderistas expertos hasta quienes solo quieren dar un paseo con buenas vistas. Eso sí, conviene equiparse bien: calzado resistente, protección solar y suficiente agua son esenciales, sobre todo en verano, cuando el calor puede convertirse en un desafío adicional.

Menorca, reconocida como Reserva de la Biosfera, muestra en este recorrido toda su riqueza natural. Por eso muchos recomiendan visitarlo fuera de la temporada alta, cuando el clima es más suave y el silencio del paisaje se disfruta sin prisas. Caminar por el Camí de Cavalls en esos meses es, sencillamente, descubrir la isla en su estado más puro.