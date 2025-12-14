Cómo las caminatas pueden ayudarte a ser un mejor corredor: "El propósito es recuperarse un poco mejor y no exigir tanto al cuerpo"

En los últimos años, caminar se ha convertido en una de las actividades aeróbicas más populares entre los corredores. Incorporar caminatas en tu plan de entrenamiento es una forma de combatir la fatiga y además, puede ayudarte a conseguir tiempos más rápidos.

Según Kelli Sullivan, entrenadora de running, el método CaCo (caminar/correr) "puede ser tu arma secreta". La corredora asegura que este entrenamiento puede aportar beneficios en varios niveles, "tanto si estás pensando en correr tu primera carrera de 5 km como tu 50º maratón, como si te estás recuperando de una lesión o quieres aumentar tu kilometraje de forma segura".

Las caminatas pueden ser una excelente opción para realizar una recuperación activa, en la que puedes mejorar la resistencia sin llevarte al límite. Cada vez son más los entrenadores que recomiendan correr en la zona 2, es decir, una carrera suave o una caminata rápida.

Jason Machowsky, fisiólogo clínico del ejercicio y cofundador de MasterMyRun, afirma que "cada zona de entrenamiento busca maximizar una adaptación específica". Según el experto, si tienes un kilometraje semanal alto, puedes combinar algunas de tus carreras por caminatas para reducir la fatiga.

"Si lo haces ocasionalmente, creo que no hay problema, sobre todo si puedes mantener el ritmo de las carreras clave de entrenamiento", asegura Machowsky. Además, esta recuperación activa favorece que al día siguiente puedas hacer un entrenamiento de mayor calidad.

Por otro lado, las caminatas son una forma de mantenerse activo si estás lesionado o dolorido. "Si alguien tiene una lesión o está muy dolorido, nunca vale la pena esforzarse hasta sentir una incomodidad significativa", afirma Machowsky.

En definitiva, el experto destaca que "el propósito de una caminata más suave es recuperarse un poco mejor y no exigir tanto al cuerpo, en lugar de crear un equivalente funcional". No obstante, Machowsky no recomienda caminar más kilómetros que la distancia de carrera que estás preparando.

En este contexto, los pasos diarios que producimos durante nuestra rutina también afectan a los kilómetros de carrera: "Algunos días camino 10 kilómetros sin querer, simplemente por desplazarme, y eso se suma a todos mis kilómetros de carrera".

Finalmente, el fisiólogo señala que aunque los corredores "pueden no estar fatigados cardiovascularmente, pero sí han sufrido una carga mecánica en el cuerpo y el sistema que podría impedirles rendir al máximo en sesiones clave".