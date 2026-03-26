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Caminata silenciosa: el entrenamiento viral que reduce el estrés y mejora la salud mental
Los españoles pasan una media de 5 horas y 42 minutos mirando una pantalla
Durante el día, estamos conectados a nuestros teléfonos móviles y ordenadores, debido a nuestra vida laboral y personal. Según los datos de Electronic Hub, los españoles pasan un 34,69% de su tiempo despierto mirando una pantalla. Es decir, una media diaria de 5 horas y 42 minutos.
La saturación digital produce agotamiento físico y emocional en quienes la padecen. Para evitar la exposición excesiva a pantallas, redes sociales y estímulos constantes, se recomienda establecer actividades libres de pantallas y realizar un descanso de la tecnología.
En este contexto, se ha viralizado en TikTok un ejercicio que propone caminar sin música, sin auriculares y sin estímulos digitales. Hablamos de la caminata silenciosa, una tendencia que busca la reconexión con el entorno y consigo mismo.
La revista médica 'Health' ha citado la opinión de varios especialistas, que resaltan los beneficios directos de esta práctica para la salud mental y el bienestar general del ser humano.
Según expertos de la Universidad del Sur de California y Weill Cornell Medicine, caminar en silencio contribuye a reducir el estrés, mejorando la autopercepción y el control de la ansiedad. Además, se trata de una actividad flexible para cualquier persona y entorno.
El citado medio ha publicado el testimonio de un creador de contenido que ha puesto en práctica este ejercicio: "Siento que cuando camino en silencio, mis sentidos están en alerta máxima... Lo huelo todo, lo oigo todo, lo veo todo, y me siento muy conectado a la tierra".
No obstante, es probable que algunas personas experimenten aburrimiento o incomodidad al principio. Rael Cahn, director del Centro de Ciencias de la Atención Plena de la Universidad del Sur de California, aseguró a Health que "eso es algo que pasará, y solo requiere perseverancia".
Después de varios intentos, algunos testimonios destacan que los paseos diarios de 30 minutos se convierten en momentos de reflexión y creatividad. De esta forma, la caminata silenciosa activa los sentidos de manera natural, manteniendo el contacto con el viento, el sol o el entorno.
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