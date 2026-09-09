SALUD
Ni caminar ni yoga: los entrenadores recomiendan este ejercicio para los mayores de 65 años
El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la movilidad, mejorar el equilibrio y retrasar la aparición de algunas enfermedades
Practicar deporte de manera regular es uno de los factores más importantes para tener una vida longeva y saludable. Con el paso del tiempo, hacer ejercicio físico es fundamental para envejecer con buena salud. Sin embargo, cuando hablamos de longevidad los entrenadores resaltan la importancia de mantener la fuerza y la autonomía.
Más allá de la estética, el entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la movilidad, mejorar el equilibrio y retrasar la aparición de algunas enfermedades. Por este motivo, levantar pesas ayuda a desarrollar músculo y prevenir la pérdida de masa muscular que aparece con la edad, conocida como sarcopenia.
Habitualmente, salir a caminar era una de las actividades más recomendadas por los especialistas para las personas mayores. Aunque las caminatas son beneficiosas para el organismo, es posible que sea insuficiente para combatir el envejecimiento.
La debilidad muscular limita el movimiento y la coordinación de las personas mayores, afectando a su autonomía y haciéndolas más dependientes. A este respecto, el entrenamiento de fuerza puede actuar de forma preventiva, retrasando el deterioro físico y mejorando las tareas rutinarias.
Según un estudio publicado en el American Journal of Physiology, elaborado por la Universidad de Copenhague, entrenar con pesas puede reforzar la comunicación entre músculos y nervios. En este sentido, la revista 'Saber Vivir' recoge las palabras del Dr. Mark Peterson, docente asociado de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Michigan.
"Sabíamos que la fuerza muscular predice la longevidad y que la debilidad es un poderoso indicador de enfermedad y mortalidad, pero, por primera vez, hemos encontrado pruebas sólidas de un vínculo biológico entre la debilidad muscular y la aceleración real de la edad biológica", explicó el médico sobre el envejecimiento prematuro.
De hecho, el portal especializado de 'Sanitas' detalla por qué es necesario entrenar fuerza en la tercera edad: "Sin estimulación, los músculos pierden volumen y el cuerpo entra en un círculo descendente: menos fuerza lleva a menos actividad, y menos actividad acelera aún más la pérdida muscular".
En este contexto, los entrenadores recomiendan dar más protagonismo al ejercicio de fuerza, sobre todo en rutinas cortas y adaptadas a la condición física de cada individuo. Además, la práctica de ejercicio físico debe ir acompañada de tres elementos clave: una nutrición equilibrada rica en proteínas, hidratación y un buen descanso.
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