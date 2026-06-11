Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026México - Sudáfrica horarioInauguración Mundial 2026Cantantes inauguración Mundial 2026Joan GarciaViniciusNico WilliamsJulián ÁlvarezTopuria vs GaethjeFinal playoff Primera DivisionLeo MessiLamine YamalEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Pogacar TourEduardo PortelaMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaCuándo juega EspañaBarça - La Laguna TenerifeHorarios F1 BarcelonaFinal Four balonmanoMadre TopuriaRafa NadalCañizaresBorja IglesiasSeguridad SocialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

EJERCICIOS

Caminar puede sustituir parte del ejercicio del gimnasio, pero hay una condición que muchas personas pasan por alto

Los expertos coinciden en que no basta con dar unos pocos pasos al día: para obtener beneficios reales, la caminata debe mantenerse durante al menos 30 minutos seguidos y a un ritmo constante

Caminar / Pasear

Caminar / Pasear / SPORT.es / Sport

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Ir al gimnasio se ha convertido en una de las grandes tendencias de los últimos años en España. No es casualidad que apuntarse a uno siga apareciendo entre los propósitos más repetidos cada comienzo de año.

Sin embargo, no todo el mundo se siente cómodo entre máquinas, pesas y rutinas de entrenamiento. Ya sea por falta de tiempo, motivación o simplemente porque buscan una actividad menos exigente, muchas personas siguen buscando alternativas para mantenerse activas.

Caminar es vida

En ese sentido, caminar ha ganado protagonismo como una opción sencilla y accesible para mejorar la salud. Más allá de ayudar a quemar calorías y controlar el peso, los paseos regulares contribuyen a fortalecer el sistema cardiovascular, mejorar la capacidad pulmonar y mantener en buen estado músculos y huesos.

Además, numerosos especialistas destacan que este hábito también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y favorecer el bienestar general sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Los beneficios de caminar de forma regular van mucho más allá de mantenerse activo. Se trata de una actividad sencilla, accesible y con un impacto muy positivo en distintos aspectos de la salud física y mental.

Caminar a diario es muy beneficioso

Caminar a diario es muy beneficioso / SPORT

Entre sus principales ventajas destacan la reducción de los niveles de estrés y ansiedad, una mejora del tránsito intestinal que ayuda a combatir el estreñimiento y un papel preventivo frente al desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes.

Además, caminar favorece el bienestar emocional, contribuye a mantener una buena memoria y puede ayudar a disfrutar de un descanso nocturno de mayor calidad.

Noticias relacionadas y más

Diversos estudios también han relacionado esta práctica con la protección de áreas clave del cerebro, como el hipocampo, una región fundamental para el aprendizaje y la memoria.

TEMAS

Añádenos en Google