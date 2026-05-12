Ni caminar ni subir escaleras: este es el mejor ejercicio si tienes más de 65 años

Mantenerse activo después de los 65 años se ha convertido en una prioridad para muchos, ya que el sedentarismo acelera el envejecimiento y aumenta riesgos de caídas o enfermedades. Aunque caminar es muy saludable, los expertos destacan una actividad superior que combina beneficios físicos con la interacción social, ideal para esta etapa de la vida.

Se trata del baile, un ejercicio completo que va más allá de un simple paseo, aunque te parezca extraño. Participar en clases grupales de baile suave, como salsa adaptada, zumba senior o bailes de salón tradicionales, activa el cuerpo entero sin sobrecargas articulares.

Está demostrado que realizar cualquiera de estos bailes de manera recurrente sirve para mejorar el equilibrio, fortalecer los músculos, elevar el ritmo cardíaco y, sobre todo, fomentar la socialización en un entorno divertido y motivador. Básicamente, lo tiene todo.

Este enfoque supera a otras rutinas solitarias porque libera endorfinas, reduce el estrés y combate la soledad, un problema común en personas mayores. Varios estudios muestran que bailar regularmente baja la presión arterial, potencia la memoria y previene osteoporosis, todo con movimientos rítmicos y de bajo impacto.

Personas mayores bailando / Libre

Beneficios físicos y mentales

Físicamente, el baile entrena la resistencia cardiovascular, como caminar, pero añade coordinación y flexibilidad que otros ejercicios no dan. Fortalece las piernas, el core y los brazos mediante giros y pasos, reduciendo un 30% el riesgo de caídas según los expertos.

Además, a nivel mental, la música y el grupo de compañeros estimulan la cognición, combatiendo la demencia y la depresión, más presente de lo que imaginamos entre los mayores de 65 años. Es facílisimo comenzar a hacer tus pinitos con unas clases de baile.

Cómo empezar de forma sencilla

Busca centros cívicos, residencias o gimnasios con clases para seniors: 2-3 sesiones semanales de 45 minutos bastan. Comienza con calentamiento (marcha en sitio), sigue ritmos lentos y termina estirando. Consulta con el médico si hay artritis o problemas cardíacos.

El baile como ejercicio habitual demuestra que la vejez activa es posible y placentera. Prueba una clase: el primer paso podría cambiar tu vitalidad para siempre.