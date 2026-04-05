Caminar o hacer sentadillas: este ejercicio es mejor para reducir el azúcar en sangre

No es ningún secreto que el ejercicio físico es fundamental para la salud. No obstante, la actividad física es clave para tratar y evitar algunas enfermedades, como la diabetes tipo 2. El deporte favorece que el control de los niveles de glucosa, utilizando el azúcar en sangre.

Aunque entrenes de vez en cuando, un largo periodo de inactividad puede provocar picos de glucosa, sobre todo después de la comida. En la actualidad, muchas personas pasan gran parte del día sentados, debido a los trabajos y ritmos de vida actuales.

Por este motivo, un grupo de investigadores ha elaborado un estudio para comprobar si es mejor levantarse a caminar o hacer sentadillas para controlar el azúcar en sangre. De esta forma, podríamos incorporar un ejercicio sencillo a nuestra rutina.

La investigación fue publicada en la Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Así lo recoge Yahoo Life, que explica cómo se elaboró el estudio con cuatro grupos de participantes diferentes.

Sentadillas / Freepik.

Los participantes, hombres mayores de 18 años, se dividieron para practicar cuatro hábitos distintos: caminar durante 30 minutos, estar sentados de forma ininterrumpida por 8 horas y 30 minutos, paseos de 3 minutos cada 45 minutos y 10 sentadillas cada 45 minutos.

Los resultados demostraron que las sentadillas y los paseos de 3 minutos redujeron los picos de azúcar posprandial en un 21%, en comparación a los individuos que estuvieron sentados de manera ininterrumpida.

De hecho, ambos grupos obtuvieron casi el doble de beneficio en la reducción de glucosa que el grupo que completó una única caminata de media hora. No obstante, el estudio índice que las sentadillas son más efectivas para controlar los niveles de azúcar en sangre.

Según apunta el citado medio, esto sucede porque hacer sentadillas activa el lactato, un componente metabólico: "El lactato o ácido láctico es un compuesto químico que el cuerpo produce durante el metabolismo celular. Es una fuente de energía alternativa y un subproducto normal de la glucólisis anaeróbica, un proceso mediante el cual el cuerpo genera energía para las células cuando hay poco oxígeno".