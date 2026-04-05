Caminar es saludable, pero no es suficiente a partir de los 50: el ejercicio que recomiendan los expertos

Caminar es una actividad física indispensable para la salud física y mental. Este ejercicio tiene múltiples beneficios para la salud, especialmente cuando se asegura una duración mínima. Aunque las caminatas se recomiendan a cualquier edad, hay un ejercicio clave a partir de los 50 años.

Con el paso del tiempo, algunas personas sufren de pérdida de masa y fuerza muscular. La sarcopenia está asociada al envejecimiento, y afecta a la autonomía de las personas mayores, limitando su dependencia.

Por este motivo, cada vez más profesionales de la salud aconsejan el entrenamiento de fuerza para retrasar el deterioro físico. En los últimos días, la revista Semana ha entrevistado a dos expertos que coinciden en que caminar está bien, pero entrenar fuerza es fundamental.

Nico Abate Jammes, entrenador personal, explica cuál es la duración diaria recomendada para hacer caminatas: "Estos 45 minutos son el mínimo recomendable -siempre es mejor que el sedentarismo-, pero la clave está en el complemento".

"Si sumamos un entrenamiento de fuerza, la estrategia es mucho más eficaz para frenar el envejecimiento y asegurar una mejor calidad de vida", apunta el experto. Una opinión que también comparte Ester San Jaime Caballero, experta consultada por el citado medio.

Hacer pesas ayuda a reducir el riesgo de mortalidad prematura / .

La dietista y entrenadora recomienda no ir directamente a por los 10.000 pasos diarios si estás empezando: "Lo ideal es comprobar en el móvil o una aplicación cuántos pasos das en un día normal y, a partir de ahí, intentar subir unos 1.000 pasos diarios cada dos o tres semanas. Ese incremento progresivo ya hará que el corazón trabaje".

Por otra parte, la especialista coincide en que caminar no es suficiente a partir de los 50 años: "Andar está genial para frenar el envejecimiento, pero el entrenamiento de fuerza es fundamental, sobre todo para mujeres con menopausia".

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Finalmente, San Jaime señala que la nutrición es clave para mantener un organismo saludable: "Lo primero que recomiendo es que tus platos sean saciantes y llenos de colores: vegetales, hidratos y proteína. Cuanto más nutrido esté tu cuerpo, menos antojos te pedirá el cerebro".