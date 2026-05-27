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Caminar sin salir de casa: el entrenamiento que arrasa en internet

La rutina se compone de apenas 4 ejercicios muy sencillos

Caminar / Pasear

Caminar / Pasear / SPORT.es / Sport

David Cruz

David Cruz

Cuando el frío aprieta y la motivación escasea, mantener la rutina de ejercicio se convierte en un reto. Sin embargo, una tendencia fitness que está ganando adeptos propone una solución sencilla: entrenar caminando dentro de casa, sin necesidad de equipamiento y en tan solo cinco minutos.

La propuesta, difundida por la plataforma Nourish, Move, Love, consiste en una rutina de cardio compuesta por cuatro ejercicios de caminata en interiores que permiten acumular más de 500 pasos en cinco minutos. Todo ello de pie, sin impacto elevado y apto para cualquier nivel físico.

Los 4 ejercicios de la rutina

El entrenamiento se estructura en cuatro movimientos encadenados.

  • El primero es el March in Place o marcha en el sitio, que activa los flexores de cadera, cuádriceps, gemelos y core.
  • El segundo es el Side-to-Side Step Touch, un paso lateral que trabaja también hombros y pecho.
  • El tercero, Step Touch Forward to Back, implica desplazamientos hacia delante y hacia atrás, involucrado glúteos, isquiotibiales, aductores y core.
  • El cuarto y último movimiento es el Double High Knee + Tap, que eleva las rodillas alternando con un toque y activa toda la zona abdominal, desde los abdominales superiores e inferiores hasta los oblicuos.
Caminar en casa

Caminar en casa / SPORT

La clave está en encadenar los cuatro movimientos de forma fluida durante cinco minutos, buscando acumular el mayor número de pasos posible.

¿Realmente sirve para adelgazar? Según los expertos de Nourish, Move, Love, los entrenamientos de cardio queman calorías de forma efectiva, aunque señalan que para perder peso también es importante mantener un déficit calórico en la alimentación.

Más allá de la báscula, caminar de forma regular tiene beneficios demostrados: mejora la salud cardiovascular, ayuda a mantener un peso saludable, reduce el estrés y la ansiedad, y favorece la calidad del sueño.

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Una rutina mínima, pero con grandes ventajas para quienes buscan moverse más sin poner un pie en la calle.

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