Ni caminar ni salir en bicicleta: este es el ejercicio más recomendado por expertos a partir de los 65 años

Lo sabemos. Mantenerse activo a partir de los 65 años es fundamental para conservar la autonomía, mejorar la movilidad y prevenir problemas de salud. Aunque muchas personas optan por caminar o montar en bicicleta, cada vez más especialistas recomiendan una alternativa más completa y fácil de practicar en casa: el step.

Este ejercicio aeróbico, basado en subir y bajar un escalón de forma repetida y controlada, se ha convertido en una de las actividades más recomendadas para mayores por sus beneficios sobre la fuerza, el equilibrio y la resistencia cardiovascular.

Los expertos destacan que, con el paso de los años, mantener la masa muscular y la densidad ósea es clave para reducir el riesgo de caídas y conservar la independencia.

En este sentido, el step ayuda a fortalecer piernas, glúteos y abdomen, además de mejorar la coordinación motora y la estabilidad corporal.

Step 3 en 1 de Lidl / SPORT.es / Lidl

Lo mejor de todo es que se trata de una actividad muy sencilla de bajo impacto para las articulaciones, por lo que se adapta fácilmente al estado físico de cada persona. Además, no exige grandes espacios ni equipamiento, ya que basta con un escalón firme o una plataforma estable para comenzar a entrenar en casa.

Los especialistas recomiendan iniciar cualquier rutina de ejercicio con un calentamiento suave de unos 10 minutos y combinar después con ejercicios de movilidad, respiración y fuerza muscular. También aconsejan incorporar movimientos que trabajen el equilibrio, como caminar de puntillas o desplazarse en distintas direcciones.

Ejercicio en personas mayores / Agencias

Antes de ponerte en serio con un programa de actividad física, sobre todo si tienes más de 65 años, deberías consultar con un médico o fisioterapeuta que adapte los ejercicios a tus necesidades.

Y pese a todo, ten en cuenta que la constancia, incluso en sesiones cortas, es lo que marcará la diferencia para disfrutar de una mejor calidad de vida y alcanzar edades avanzadas con mayor autonomía y bienestar.