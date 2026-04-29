Ni caminar ni hacer pesas: el ejercicio en casa que recomiendan para mayores de 65 años

Con el paso de los años, perdemos flexibilidad y esto se transforma en un problema muy evidente, además de ser un cambio muy evidente en nuestro cuerpo.

Movimientos tan cotidianos y sencillos como agacharse, girarse o levantarse de la cama pueden ser cada vez más difíciles. Sin embargo, los especialistas en deporte y actividad física recomiendan un ejercicio sencillo y efectivo que puede marcar la diferencia si tienes más de 65 años: los giros de torso.

Qué son los giros de torso, el ejercicio ideal para mayores de 65 años

Los giros de torso son un movimiento que puede hacerse fácilmente en casa sin apenas material ni equipamiento deportivo. Destacan por su capacidad para mejorar la movilidad de la columna y fortalecer el core.

Al trabajar los músculos oblicuos y la zona abdominal, se obtiene una mayor estabilidad corporal, algo fundamental para prevenir caídas y mantener el equilibrio en la vida diaria.

Grupo de personas mayores corriendo al aire libre / Sport

Además, los giros de torso ayudan a recuperar la movilidad de la espalda, sobre todo en la zona lumbar, que suele ser la más castigada en personas mayores. Como introducimos movimientos rotacionales controlados, se acaba favoreciendo una postura más erguida y se reduce la sensación de rigidez.

Lo mejor es que el ejercicio se puede hacer sentado o de pie. En su versión más simple, basta con colocarse erguido, con los pies separados a la altura de los hombros y girar el tronco de un lado a otro sin mover la cadera. La variante giros rusos se hace sentado y añade un mayor trabajo abdominal.

¿Y cuál es la clave de todo esto? Como siempre que hablamos de deporte, la técnica. Es fundamental que mantengamos en todo momento la espalda recta, evitemos movimientos bruscos y controlemos la respiración: no es tanto hacer fuerza, como moverse con precisión y constancia.