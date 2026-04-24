Ni caminar ni pasear: Felipe Isidro alerta del error que debilita tu cuerpo desde los 30

Cada inicio de año llega con la misma intención: cuidarse más. Caminar a diario, apuntarse al gimnasio o mejorar la alimentación suelen ser los propósitos más repetidos. Sin embargo, hay un error frecuente que puede estar frenando los resultados: pensar que solo con caminar es suficiente.

Felipe Isidro, catedrático en ejercicio físico, lanza un mensaje directo que desmonta este hábito tan extendido. Caminar es saludable y recomendable, especialmente para la salud mental, pero no basta si el objetivo es mantener un cuerpo fuerte y funcional.

El problema está en el músculo. Según explica el experto, entre los 30 y los 50 años una persona que no entrena fuerza puede perder entre un 20% y un 25% de su masa muscular. Y la situación empeora a partir de los 50, cuando la caída se acelera de forma significativa.

Esta pérdida no es solo estética. El músculo está directamente relacionado con la movilidad, el equilibrio y la autonomía. Sin una base muscular sólida, el cuerpo se vuelve más frágil, aumentan los riesgos de caídas y se reducen las capacidades físicas en la vida diaria.

El sedentarismo es considerado como un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades. / DCStudio. FREEPIK

Además, vivimos en un entorno que favorece el sedentarismo. Aunque muchas personas hacen ejercicio puntual, pasan gran parte del día sentadas, lo que agrava la pérdida muscular.

Es lo que el propio Isidro define como "sedentarios activos": personas que se mueven, pero no lo suficiente para contrarrestar su estilo de vida.

La solución pasa por incorporar el entrenamiento de fuerza de forma regular. No es necesario empezar con rutinas complejas. Ejercicios básicos que trabajen grandes grupos musculares, como sentadillas o levantamientos, son suficientes para comenzar.

El mensaje es claro: caminar suma, pero no sustituye al entrenamiento de fuerza. Si el objetivo es llegar a la edad adulta con calidad de vida, independencia y capacidad funcional, trabajar el músculo deja de ser una opción y se convierte en una necesidad