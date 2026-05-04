Caminar por la orilla está bien, pero este ejercicio acuático es mejor para los mayores de 60 años

Queda poco para comenzar la temporada de verano. La playa es un lugar fantástico para desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza, pero también para hacer deporte. La actividad física es clave para cualquier edad, previene muchas enfermedades y retrasa el envejecimiento.

En este sentido, las personas mayores de 60 años pueden utilizar la orilla para caminar. Un paseo tranquilo por la playa sirve para mantenerse activo y disfrutar al aire libre, pero hay un ejercicio acuático que los expertos recomiendan por encima.

Hablamos de caminar dentro del mar, entrando hasta la cintura, una práctica que mejora la salud por múltiples razones. Esta práctica es ideal para mantenerse en forma sin forzar el cuerpo.

Al caminar dentro del agua, la flotabilidad reduce el impacto para las articulaciones como la rodilla y el tobillo. Además, hace que cada paso cueste más, activando la musculatura de piernas, glúteos y abdomen.

Ejercicio recomendado en la playa / .

De hecho, la resistencia natural aumenta la frecuencia cardíaca, beneficiando la salud cardiovascular y pulmonar sin castigar los huesos. Por otra parte, el fortalecimiento también se produce en brazos, espalda y core.

La marcha acuática estimula el equilibrio y la coordinación, dos factores importantes para las personas mayores. Durante una sesión, se pueden quemar alrededor de 300 y 400 calorías por hora, favoreciendo la pérdida de peso.

Esta actividad dentro del agua es accesible para la mayoría de personas, no solamente para las personas mayores. También es interesante para las personas en rehabilitación y las personas con sobrepeso.

Finalmente, no hay que olvidar que caminar por dentro del agua produce un efecto en el estado de ánimo. De esta forma, pasear por la naturaleza refuerza la motivación y reduce el estrés.