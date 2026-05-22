Ni caminar ni nadar: por qué el yoga está arrasando entre los mayores de 60

Caminar está bien, nadar también. Pero cuando llegas a los 60 años, hay otras prácticas que pueden ser más beneficiosas para tu salud. Y el yoga es una disciplina que ha ganado muchos adeptos en años recientes.

El yoga, la gran alternativa de los mayores de 60 años

A medida que se cumplen años, mantener un estilo de vida sedentario puede tener muchos riesgos: deterioro cognitivo, depresión, pérdida de autonomía, trastorno del sueño... los efectos son muy variados y muy negativos, y por ello es necesario estar constantemente en movimiento.

Ahí es donde entra una disciplina como el yoga, pues esta aporta una amplia variedad de beneficios físicos entre los que se destacan mejoras en flexibilidad y postura así como un fortalecimiento de los músculos. Además, también mejora la respiración y el sueño, e incluso ayuda a reducir el estrés.

Y no se trata solo de una tendencia o moda pasajera; existen estudios científicos que vinculan la práctica del yoga con mejoras de movilidad, y eso eventualmente se traduce en una menor dependencia para las personas mayores.

Persona mayor haciendo yoga / sport

De hecho, acorde a la Universidad de Harvard, simplemente 15 minutos de ejercicio diario moderado pueden alargar la esperanza de vida en hasta 3 años. De ahí también se explica que el yoga se haya popularizado tanto como una alternativa muy accesible.

Pero el yoga no debe ser solo una práctica 'relajante'. También existen modelos alternativos con los que llevar a cabo sesiones más dinámicas, lo que puede llegar a aportar beneficios parecidos a los que otorgaría un entrenamiento de fuerza.

Precisamente, esto es lo que hace del yoga una práctica tan atractiva para las personas mayores: es altamente moldeable, por lo que se pueden organizar sesiones incluso para personas que presentan claras limitaciones físicas.

En definitiva, no es necesario pensar siempre en rutinas de ejercicio intensas, menos todavía en edades avanzadas. Y eso explica por qué cada vez más mayores de 60 años están viendo en el yoga una de las formas más accesibles y completas de mantenerse activos.