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EJERCICIOS

Ni caminar ni nadar: este es el mejor ejercicio para reducir las caídas entre los mayores de 65 años

Se trata de una práctica accesible y adaptable que puede ser llevada a cabo por personas de cualquier edad o condición

Además, esta práctica permite que las personas de edad avanzada mejoren su capacidad de equilibrio

Además, esta práctica permite que las personas de edad avanzada mejoren su capacidad de equilibrio / Salud y Bienestar

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

A medida que la edad avanza, las crecientes carencias del cuerpo humano han de ser contrarrestadas de manera activa por parte de las personas, de manera que se pueda garantizar un envejecimiento saludable, sobre todo en los años aproximados a los 65.

En este sentido, la pérdida de equilibrio y estabilidad producto de la edad son fenómenos sumamente comunes, por lo que constantemente se insta a esta demografía a que hagan ejercicios como caminar, nadar y, más pertinentemente para la ocasión, hacer tai chi.

Está disciplina originaria oriunda de China se ha consolidado como una sumamente recomendada para los adultos mayores por la forma en que relaja, pero también por cómo ayuda a prevenir las caídas al aumentar la autonomía corporal.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud (ICNS), el tai chi trae consigo beneficios como fortalecimiento del equilibrio, mejoramiento de la propiocepción, y potenciamiento de la fuerza muscular de las extremidades inferiores, con el factor positivo adicional que supone poder ser practicado por personas de toda edad y condición física.

Sin necesidad de posturas complejas ni fuerza excesiva, cualquier individuo, por más que tenga problemas articulares, limitaciones en la movilidad o enfermedades crónicas, puede disfrutar de sus impactos positivos, siendo el mayor de ellos la prevención de las caídas que tan nocivas pueden ser para el cuerpo dada la fragilidad que adquiere con el tiempo.

Asimismo, provee beneficios cardiovasculares para las personas que lo practican, ya que ejercerlo con regularidad mejora la función cardiaca y pulmonar, reduce los factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedades y regula la presión arterial.

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Esto es recomendable para todo adulto mayor, pero para quienes sufren obesidad o hipertensión, el tai chi es especialmente oportuno dada su baja intensidad. Considerando que su carácter meditativo también ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, obtienes que es una alternativa para hacer ejercicio fenomenal e integral.

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