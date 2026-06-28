Ni caminar ni montar en bicicleta: este es el ejercicio que fortalece el corazón y mejora la circulación

Con el paso del tiempo, mantenerse activo sin poner en riesgo las articulaciones se convierte en uno de los principales objetivos para cuidar la salud.

Aunque caminar a diario o utilizar una bicicleta estática siguen siendo dos de las opciones más recomendadas, cada vez hay más estudios que apuntan a una alternativa capaz de ofrecer incluso mayores beneficios para el corazón.

El mejor ejercicio para fortalezer el corazón y mejorar circulación

Lo mejor de todo es que se trata de una actividad sencilla, al alcance de prácticamente cualquier persona y que no exige invertir dinero en máquinas ni apuntarse a un gimnasio. De hecho, es muy probable que puedas empezar a practicarla sin salir de casa.

El ejercicio del que hablan los expertos es subir escaleras. Aunque muchas personas lo evitan por comodidad y prefieren usar el ascensor o las escaleras mecánicas, esta sencilla actividad se ha convertido en una de las más recomendadas para cuidar la salud a largo plazo.

La razón está en que el esfuerzo de ascender obliga al corazón y a los músculos a trabajar con mayor intensidad durante periodos cortos, lo que mejora la capacidad cardiorrespiratoria de forma más eficiente que caminar en terreno llano.

Corazón sano / SPORT

Además, hacerlo con frecuencia contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular y a mejorar la resistencia física. Subir escaleras también tiene un efecto muy positivo sobre la circulación.

Cada escalón obliga a trabajar a los músculos de las pantorrillas y los muslos, que actúan como una especie de "bomba" natural al impulsar la sangre de vuelta hacia el corazón. Gracias a este proceso, mejora el retorno venoso y se favorece una circulación más eficiente.

Este gesto cotidiano puede ser especialmente beneficioso para prevenir molestias habituales, como la sensación de piernas cansadas, la hinchazón o la retención de líquidos, además de ayudar a reducir el riesgo de desarrollar várices con el paso del tiempo.

Los beneficios no terminan ahí. Una investigación que analizó los hábitos de miles de personas concluyó que subir más de cinco tramos de escaleras al día podría disminuir hasta un 20% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.