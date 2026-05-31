Ni caminar ni matarse en el gimnasio: este es el mejor ejercicio para mayores de 60 años según los científicos

El ejercicio que más destacan los expertos para las personas mayores de 60 años no es una rutina agotadora ni una sesión interminable de cardio, sino una actividad suave y muy completa que ayuda a mantener la movilidad, el equilibrio y la fuerza. La idea es que, a partir de cierta edad, el objetivo no sea sufrir más entrenando, sino moverse mejor y con menos riesgo.

El ejercicio que más recomiendan

Los expertos apuntan a las artes marciales suaves, como el Tai Chi o el Aikido, como una de las mejores opciones para este grupo de edad. Estas disciplinas combinan movimiento, respiración, control corporal y concentración, lo que las convierte en una alternativa muy interesante para cuidar la salud sin un impacto excesivo.

Además de trabajar el cuerpo, este tipo de ejercicio también entrena la coordinación y la estabilidad, dos factores clave para prevenir caídas y conservar la autonomía. Por eso se presenta como una fórmula muy completa para envejecer de una forma mucho más saludable.

Por qué funciona tan bien

A diferencia de actividades más intensas, estas prácticas permiten trabajar el cuerpo de forma sostenida y sin forzar demasiado las articulaciones. Ese equilibrio entre suavidad y eficacia es justo lo que hace que sean tan recomendables para mayores de 60 años.

Clase de Tai Chi / Libre

La evidencia general sobre el impacto del ejercicio en personas mayores de 60 años también insiste en que conviene combinar fuerza, flexibilidad, equilibrio y aeróbico moderado, en lugar de depender de un único tipo de entrenamiento. Así que puedes optar por estas artes marciales, pero combinándolas con otros ejercicios.

Lo que aporta

Este tipo de actividad ayuda a mejorar la movilidad diaria, a mantener el control del cuerpo y a conservar mejor la independencia. También puede ser una buena forma de mantenerse activo sin la exigencia física que implican otros deportes más duros.

El mensaje de fondo es sencillo: después de los 60 años, lo más valioso no es entrenar con mayor intensidad, sino elegir ejercicios que permitan seguir moviéndose durante más tiempo y con mejor calidad de vida.