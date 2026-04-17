Ni caminar ni gimnasio: la entrenadora que revoluciona el fitness con 5 flexiones cada dos horas

La falta de tiempo es una de las principales barreras para hacer ejercicio, pero la entrenadora María Casas propone una solución mucho más sencilla y eficaz: moverse en pequeñas dosis a lo largo del día.

Según explica la experta, hacer breves pausas activas puede ser incluso más beneficioso que concentrar toda la actividad en una caminata al final de la jornada. Aunque no lo creas, ella lo justifica bastante bien y conviene echar un vistazo a sus consejos.

Su propuesta se basa en lo que se conoce como "snacks de movimiento", pequeñas interrupciones del sedentarismo que consisten en gestos simples, como hacer 5 flexiones o 10 sentadillas cada 2 horas. Un enfoque que no solo mejora la condición física, también ayuda a reducir los efectos negativos de pasar muchas horas sentado.

Casas pone el foco en el NEAT (actividad física no asociada al ejercicio), un concepto clave para entender el gasto energético diario. Acciones como subir escaleras, caminar o levantarse con frecuencia tienen un efecto acumulativo muy relevante.

"Es algo muy potente porque ayuda a mantener la masa muscular y se puede repetir todos los días sin ser exigente", señala la entrenadora.

Gestos tan sencillos como subir escaleras impiden el sedentarismo. / Sport.es

Además, insiste en que no todo el mundo puede seguir rutinas intensas o alcanzar cifras elevadas de pasos diarios. Por eso, recomienda buscar la "mínima dosis efectiva" de movimiento que cada persona pueda sostener en el tiempo, intentando alcanzar siempre que se pueda los 8.000 pasos diarios.

Otro punto clave es evitar permanecer en la misma postura durante largos periodos de tiempo: "la mejor postura es la que no se mantiene en el tiempo". Moverse, dar unos pasos o hacer otra actividad mientras trabajas bastaría.

Frente a la idea tradicional de entrenar una hora al día, Casas plantea un enfoque más realista y accesible. Para aquellos que trabajamos sentados o tenemos agendas ajustadas, distribuir el movimiento a lo largo del día puede ayudarnos más de lo que pensamos.