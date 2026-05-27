ENTRENAMIENTO
Ni caminar, ni gimnasio ni bici: este es el mejor ejercicio posible si quieres cuidar tu corazón
Una de las mejores opciones para cuidar el corazón, mejorando la circulación, ayudando a bajar la presión y reduciendo el estrés, es el yoga.
Aunque caminar, ir al gimnasio o montar en bici siguen siendo opciones muy saludables, el yoga destaca como una de las mejores actividades para cuidar el corazón y mejorar la circulación. Su ventaja principal es que combina movimiento, respiración y relajación en una misma práctica, lo que genera un efecto más completo sobre el sistema cardiovascular.
Por qué destaca tanto
El yoga no solo trabaja el cuerpo; también actúa sobre el sistema nervioso. Eso significa que, mientras se realizan las posturas, el corazón responde y bombea sangre con más intensidad, pero sin el impacto que puede tener otro tipo de ejercicio más agresivo.
Con el paso de las sesiones, esa combinación puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria de forma progresiva. Otro punto importante es que no exige equipamiento caro ni una gran inversión. Se puede practicar en casa, en grupo o al aire libre, lo que lo convierte en una opción accesible para muchas personas, especialmente para quienes buscan una actividad amable con las articulaciones y fácil de mantener en el tiempo.
Beneficios para el corazón
Uno de los efectos más interesantes del yoga es su capacidad para ayudar a bajar la presión arterial, algo especialmente relevante en personas con hipertensión leve o moderada. Esto se debe a que favorece la relajación de los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso de alerta, que suele elevar la tensión.
También destaca por su impacto en la frecuencia cardíaca en reposo. La respiración consciente y la relajación profunda ayudan a que el cuerpo funcione en un estado más tranquilo, lo que a largo plazo puede favorecer un mejor rendimiento cardiovascular.
Además, la práctica constante mejora la capacidad pulmonar y contribuye a una sensación general de bienestar. A menudo se piensa en el yoga solo como una disciplina de flexibilidad, pero su efecto va mucho más allá. Al exigir postura, control corporal, respiración y atención mental, se convierte en una actividad muy eficiente para trabajar distintos aspectos de la salud al mismo tiempo.
Eso explica por qué aparece cada vez más como una recomendación sólida dentro de los hábitos para cuidar el corazón. Si quieres comenzar a practicar, es tremendamente sencillo.
- La cronología y los motivos del adiós de Alexia Putellas al Barça
- Oficial: Alexia Putellas se va del Barça
- ¡Julián Álvarez comunica al Atlético sus intenciones y abre la puerta al Barça!
- Se desploma la cláusula de Jan Virgili con el descenso: el Barça, atento
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- El mercado más doloroso del Girona: jugadores con el cartel de 'se vende'
- João Pedro prioriza al Barça y neutraliza el efecto Xabi Alonso
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas