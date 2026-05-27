Ni caminar, ni gimnasio ni bici: este es el mejor ejercicio posible si quieres cuidar tu corazón

Aunque caminar, ir al gimnasio o montar en bici siguen siendo opciones muy saludables, el yoga destaca como una de las mejores actividades para cuidar el corazón y mejorar la circulación. Su ventaja principal es que combina movimiento, respiración y relajación en una misma práctica, lo que genera un efecto más completo sobre el sistema cardiovascular.

Por qué destaca tanto

El yoga no solo trabaja el cuerpo; también actúa sobre el sistema nervioso. Eso significa que, mientras se realizan las posturas, el corazón responde y bombea sangre con más intensidad, pero sin el impacto que puede tener otro tipo de ejercicio más agresivo.

Con el paso de las sesiones, esa combinación puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria de forma progresiva. Otro punto importante es que no exige equipamiento caro ni una gran inversión. Se puede practicar en casa, en grupo o al aire libre, lo que lo convierte en una opción accesible para muchas personas, especialmente para quienes buscan una actividad amable con las articulaciones y fácil de mantener en el tiempo.

Persona mayor haciendo yoga / Libre

Beneficios para el corazón

Uno de los efectos más interesantes del yoga es su capacidad para ayudar a bajar la presión arterial, algo especialmente relevante en personas con hipertensión leve o moderada. Esto se debe a que favorece la relajación de los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso de alerta, que suele elevar la tensión.

También destaca por su impacto en la frecuencia cardíaca en reposo. La respiración consciente y la relajación profunda ayudan a que el cuerpo funcione en un estado más tranquilo, lo que a largo plazo puede favorecer un mejor rendimiento cardiovascular.

Además, la práctica constante mejora la capacidad pulmonar y contribuye a una sensación general de bienestar. A menudo se piensa en el yoga solo como una disciplina de flexibilidad, pero su efecto va mucho más allá. Al exigir postura, control corporal, respiración y atención mental, se convierte en una actividad muy eficiente para trabajar distintos aspectos de la salud al mismo tiempo.

Eso explica por qué aparece cada vez más como una recomendación sólida dentro de los hábitos para cuidar el corazón. Si quieres comenzar a practicar, es tremendamente sencillo.