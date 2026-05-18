Caminar está bien, pero es más efectivo si lo haces sin pausas a un ritmo de 5km/h durante 30 minutos

Caminar es un ejercicio de bajo impacto fundamental para el bienestar físico y mental. Las caminatas tienen múltiples beneficios para el cuerpo, especialmente cuando se asegura una duración mínima a buen ritmo.

Durante los últimos años, salir a andar se ha convertido en una de las actividades físicas más recomendadas para los principiantes. Hablamos de una las formas más accesibles de hacer ejercicio.

En este sentido, caminar se adapta a la mayoría de la población y no requiere de material específico o una suscripción al gimnasio. Por este motivo, las caminatas son una disciplina perfecta para incorporar a la rutina diaria.

Ahora bien, para que caminar tenga mayores beneficios es importante seguir unas pautas. Así lo asegura la entrenadora Blanca Pombal, en declaraciones a la revista Clara: "Andar solo funciona si lo haces de la forma adecuada y lo acompañas de los hábitos correctos".

Cómo las caminatas pueden ayudarte a ser un mejor corredor / FREEPIK.

La especialista afirma al citado medio que "no vale salir a dar un paseo de diez minutos mirando escaparates". Como alternativa, una buena sesión de caminata debe tener una duración mínima de 30 minutos a un ritmo constante de 5 km/h sin pausas.

Sin embargo, Pombal avisa que salir a caminar no compensa los malos hábitos: "No se puede compensar una mala alimentación con una simple caminata", advierte la experta.

Para que resulte un método efectivo para perder peso, hay que combinar salir a caminar con dieta equilibrada. Blanca Pombal recomienda hacer pausas durante la caminata e intercalar con ejercicios de fuerza como sentadillas o flexiones.

Las caminatas a buen ritmo pueden beneficiar la salud cardiovascular, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. No obstante, es esencial mantenerse activo e incorporar entrenamientos de fuerza.