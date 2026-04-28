Ni caminar ni correr: el ejercicio recomendado por Harvard para mantenerse en forma a partir de los 60

Muchos expertos aseguran que caminar o correr constan como dos ejercicios ideales para frenar el envejecimiento y mejorar la longevidad. Y, aunque esto sea cierto, existe otra disciplina deportiva mucho menos tenida en cuenta cuyos beneficios se han visto respaldados por recientes estudios de Harvard.

Según las últimas investigaciones llevadas a cabo por la prestigiosa universidad, esta opción consiste en practicar artes marciales, por increíble que parezca. No obstante, los expertos se decantan por un tipo específico de las mismas.

Aquellas que más beneficios aportan, sobre todo a personas mayores de 60 años, se corresponden con disciplinas de bajo impacto. O, dicho de otra manera, aquellas que están centradas en movimientos que sean poco lesivos para el cuerpo.

En este sentido, el arte marcial más recomendado por los expertos tiene que ver con el Tai Chi, el cual recurre a una combinación de movimientos fluidos y respiración profunda. Algo que se practica con el objetivo de mejorar la circulación, fortalecer los músculos y ejercitar la concentración.

Además, los expertos constatan que el Tai Chi también puede ser tremendamente útil a la hora de reducir el estrés; siendo la gestión de este último otro e los factores clave a tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra longevidad.

Sin embargo, este arte marcial no es el único que conviene practicar a partir de los 60, dado que existen otras modalidades que también se adaptan a las necesidades que surgen en estos rangos de edad.

Entre ellos, la universidad de Harvard recomienda otras tres disciplinas: el Aikido (centrado en utilizar la energía del oponente), el Wing Chun (enfocado en llevar a cabo movimientos cortos y eficientes) y el Jiu Jitsu (siempre y cuando se practique de manera moderada).

Y es que, entre los resultados hallados en los estudios llevados a cabo por la universidad, se constató que las artes marciales son muy útiles a la hora de mejorar la coordinación muscular, además de otras facetas cognitivas como la concentración y la memoria.