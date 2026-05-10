Ni caminar ni hacer bicicleta: este es el ejercicio recomendado para cuidare el corazón de los mayores de 60 años

A medida que las personas se van adentrando en la tercera edad, las molestias producto de la degeneración de la salud se van haciendo cada vez más comunes, razón por la que los especialistas recomiendan tan insistentemente hacer ejercicio.

Pérdida de masa muscular, fragilidad ósea, deterioro cognitivo, problemas cardiovasculares... Las desafortunadas consecuencias del sedentarismo son numerosas, sobre todo en lo que al cuidado del corazón respecta.

En este sentido, a diferencia de la creencia popular de que ejercicios como correr o hacer bicicleta son alternativas mejores, los expertos en la materia coinciden en que saltar la cuerda es el mejor ejercicio para el corazón.

Como es completo, sencillo y adaptable, su impacto positivo en la salud cardiovascular ha sido ampliamente documentado, siendo que ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca, mejora la circulación y fortalece el corazón sin necesidad de largas sesiones ni desplazamientos.

De acuerdo con un metaanálisis publicado por Sports Medicine en 2018, realizar tres sesiones semanales de saltar la cuerda, con tres series de 10 saltos cada una y 60 segundos de descanso entre series, puede mejorar la fuerza en adultos que superan la barrera de los 50 años.

No obstante, es importante destacar que no se trata solo de agarrar la cuerda y empezar a saltar, sino que hay que adaptar el ritmo y la intensidad de los saltos a la capacidad del cuerpo.

Como consecuencia, se recomienda iniciar con sesiones cortas de 30 segundos a un minuto, utilizando el calzado adecuado y sobre una superficie que ayude a amortiguar el impacto, asegurándose además de calentar antes de comenzar y mantener una buena postura.

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Finalmente, no es necesario hacerlo todos los días, pues importa más la constancia que la cantidad, y asimismo se exhorta a consultar con un médico antes de empezar a hacer esta clase de ejercicios si hay problemas de salud previos como hipertensión no controlada, arritmias o lesiones.