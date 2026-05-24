Ni caminar ni bicicleta: este es el ejercicio que mejora la salud cardiovascular después de los 50

El paso del tiempo hace que cada vez cobre más importancia elegir actividades físicas que sean respetuosas con el cuerpo, pero que al mismo tiempo mantengan el organismo activo y saludable. En este contexto, aunque disciplinas como caminar o el uso de bicicleta estática siguen siendo opciones habituales entre los adultos mayores, el yoga se posiciona como una alternativa cada vez más valorada por sus múltiples beneficios, especialmente a nivel cardiovascular.

El yoga destaca por ser una práctica accesible, que no requiere equipamiento costoso ni instalaciones específicas. Puede realizarse tanto en casa como en grupo, lo que facilita su integración en la rutina diaria. A menudo infravalorado frente a entrenamientos de mayor intensidad como el gimnasio o el cardio tradicional, este tipo de ejercicio combina movimiento, respiración y control mental en una misma actividad.

Uno de sus principales efectos se produce sobre el sistema cardiovascular. Al implicar trabajo físico coordinado con la respiración consciente, el yoga estimula el sistema circulatorio y obliga al corazón a trabajar de forma eficiente, lo que contribuye a mejorar la resistencia cardiorrespiratoria con el tiempo. Además, distintos estudios señalan que su práctica regular puede ayudar a reducir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada, gracias a la relajación del sistema nervioso y a la disminución del estado de “alerta” del organismo.

Otro de los beneficios destacados es su impacto en la respiración y el control del estrés. Las técnicas de respiración profunda propias del yoga favorecen una mayor capacidad pulmonar y ayudan a reducir la frecuencia cardíaca en reposo. Este efecto de relajación global también influye positivamente en la circulación sanguínea, mejorando la función endotelial, es decir, la capacidad de las arterias para dilatarse correctamente y facilitar el flujo de sangre.

A nivel científico, investigaciones recogidas en bases de datos como PubMed apuntan a que la práctica del yoga no solo mejora la condición física general, sino que también puede reducir indicadores de estrés asociados al sistema cardiovascular y contribuir a una mejor calidad de vida.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que su eficacia no depende únicamente de la ejecución de las posturas, sino también de otros factores como la respiración consciente, la correcta alineación corporal, la atención plena y la capacidad de relajación durante la sesión.