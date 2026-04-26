Ni caminar ni ir en bicicleta: el ejercicio ideal para cuidar las rodillas

Mantener unas rodillas sanas es fundamental para garantizar una buena movilidad con el paso de los años. Ejercicios como caminar o ir en bici han sido siempre grandes aliados para ello, pero existe uno todavía más efectivo: las sentadillas.

Los especialistas señalan las sentadillas como el ejercicio más recomendable para proteger las rodillas a largo plazo. El motivo es sencillo: bien ejecutadas, reproducen de forma natural el movimiento de sentarse y levantarse, uno de los gestos más cotidianos del cuerpo humano.

En concreto, las sentadillas refuerzan los músculos clave que sostienen y estabilizan la rodilla: los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales. Cuando estos fallan, las rodillas quedan desprotegidas y son mucho más vulnerables ante posibles lesiones.

Que esos músculos sean tan importantes se explica para comenzar porque mejoran la estabilidad de la rodilla. También ayudan a que se reduzca el dolor de la zona e incluso combaten la artrosis en algunos casos. Es decir, no son ejercicios que solo potencien la movilidad, sino también la resistencia.

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

Hay que entender que las rodillas son una parte esencial en nuestro día a día; tareas tan sencillas como levantarse o subir escaleras son posible precisamente gracias a las rodillas. Protegerlas es, en cierta forma, proteger nuestra vida.

Eso sí, es clave en el proceso que las sentadillas estén ejecutadas con la técnica adecuada; es importante que haya una buena extensión y que no se hagan 'a lo loco', lo que podría causar una lesión cuando lo que se busca es precisamente evitarlas.

Dicho todo esto, por lo general se recomienda realizar entre 10 y 15 sentadillas por serie, llevando a cabo de 2 a 3 series diarias. Dependiendo del nivel de la persona puede variar ligeramente hacia arriba y hacia abajo, pero esa es la base que hay que conocer.

En resumen, sí, caminar e ir en bici siguen siendo buenos ejercicios para proteger las rodillas, pero una buena rutina de sentadillas puede favorecer todavía más a nuestras articulaciones. Quizá ahora no lo notes, pero con los años marca la diferencia.