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BIENESTAR

Ni caminar ni ir en bicicleta: este ejercicio es el ideal para cuidar las rodillas

Si lo que quieres es fortalecer tus rodillas, debes empezar a realizar este ejercicio con regularidad

Un hombre haciendo una sentadilla

Un hombre haciendo una sentadilla

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Cuidar las rodillas es esencial para asegurarse una movilidad adecuada en el futuro, y ante esa necesidad ejercicios como caminar o ir en bici han sido siempre muy recomendables. Pero hay uno todavía mejor en este caso: las sentadillas.

El ejercicio de las sentadillas es el más recomendado por especialistas para proteger las rodillas a largo plazo. Y la razón es bien sencilla: el movimiento, bien ejecutado, es una simulación natural de sentarse y levantarse.

Específicamente, las sentadillas ayudan a reforzar los músculos clave que sostienen y estabilizan a la rodilla. Estos son los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales. Si estos flaquean, dejamos a nuestras rodillas más susceptibles de posibles lesiones.

Que esos músculos sean tan importantes se explica para comenzar porque mejoran la estabilidad de la rodilla. También ayudan a que se reduzca el dolor de la zona e incluso combaten la artrosis en algunos casos. Es decir, no son ejercicios que solo potencien la movilidad, sino también la resistencia.

Sentadillas en casa

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

Hay que entender que las rodillas son una parte esencial en nuestro día a día; tareas tan sencillas como levantarse o subir escaleras son posible precisamente gracias a las rodillas. Protegerlas es, en cierta forma, proteger nuestra vida.

Eso sí, es clave en el proceso que las sentadillas estén ejecutadas con la técnica adecuada; es importante que haya una buena extensión y que no se hagan 'a lo loco', lo que podría causar una lesión cuando lo que se busca es precisamente evitarlas.

Dicho todo esto, por lo general se recomienda realizar entre 10 y 15 sentadillas por serie, llevando a cabo de 2 a 3 series diarias. Dependiendo del nivel de la persona puede variar ligeramente hacia arriba y hacia abajo, pero esa es la base que hay que conocer.

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En resumen, sí, caminar e ir en bici siguen siendo buenos ejercicios para proteger las rodillas, pero una buena rutina de sentadillas puede favorecer todavía más a nuestras articulaciones. Quizá ahora no lo notes, pero con los años marca la diferencia.

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