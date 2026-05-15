Ni caminar ni bicicleta: el ejercicio acuático que deberías hacer si tienes más de 60 años

Aunque ya hayas cumplido los 60 años, eso no quiere decir que tengas que renunciar al ejercicio físico. Ahora bien, sí que estás obligado a apostar por actividades que protejan el cuerpo y reduzcan el riesgo de caídas y lesiones.

Como iba diciendo, a partir de esta edad, mantener el equilibrio y conservar la fuerza muscular es fundamental para que esas caídas no se conviertan en fracturas y problemas de movilidad.

En este contexto, los ejercicios acuáticos son una de las opciones más recomendadas por especialistas y fisioterapeutas. ¿Por qué? El agua reduce el impacto sobre las articulaciones y permite trabajar músculos y estabilidad de forma más segura.

Uno de los movimientos que más interés ha despertado entre los curiosos es el llamado step down hold, un sencillo ejercicio que consiste en apoyar un pie sobre un escalón de la piscina mientras la otra pierna baja lentamente hasta mantener una posición controlada varios segundos.

Hombre nadando en una piscina / Sport.es

Si bien parece fácil, este entrenamiento activa piernas, abdomen y espaldas de forma constante, por lo que se trata de un ejercicio de lo más completo.

El agua actúa como apoyo natural y añade resistencia, incrementando el trabajo muscular sin generar impacto sobre las rodillas.

Los expertos aseguran que este tipo de ejercicios ayuda a mejorar de forma notable el equilibrio, una capacidad que suele deteriorarse con el paso de los años al estar acompañado este proceso de una pérdida de masa muscular y una menor estabilidad.

Además, practicar actividad física en el agua aporta una sensación de seguridad que anima a muchas personas mayores a mantenerse activas sin miedo a lesionarse. Por eso, cada vez más piscinas y centros deportivos incorporan sesiones específicas para mayores de 60 años.