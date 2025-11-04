No es caminar: la actividad física que recomienda Harvard para mayores de 55 años

La actividad física es parte fundamental de una vida longeva y saludable. Tradicionalmente, los expertos han recomendado a las personas de la tercera edad salir a caminar para mantenerse en forma. No obstante, un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard ha revelado un ejercicio que también estimula el cuerpo.

Según los investigadores, esta disciplina "puede transformar cómo mejorar la percepción del envejecimiento y el estado físico". Para afrontar el envejecimiento, es importante practicar un ejercicio "que respeta los cambios del cuerpo, al tiempo que lo desafía de manera reflexiva y consciente".

Por este motivo, los expertos de Harvard recomiendan las artes marciales para los mayores de 55 años. Adaptada a la necesidad de cada uno, esta disciplina mantiene la fuerza, el equilibrio y la salud integral en los adultos de mayor edad.

Las artes marciales tradicionales como Tai Chi, Aikido o Wing Chung requieren de una buena postura, respiración y coordinación en cada movimiento: "La calma y las emociones controladas mejoran la coordinación y el tono muscular, al mismo tiempo que protegen las articulaciones del esfuerzo excesivo".

El Tai Chi es un ejercicio ideal para las personas que quieren mejorar la circulación y reducir el riesgo de caídas. Los expertos también recomiendan el aikido, una actividad que utiliza la energía del oponente para moverse. De esta forma, ayuda a las personas mayores a mantener la flexibilidad sin riesgo de alto impacto.

Por otra parte, el Wing Chung se enfoca en hacer los movimientos más cortos y eficientes, mejorando los reflejos y el equilibro. Incorporar cualquiera de estas disciplinas puede ofrecer múltiples beneficios para la salud y mejorar la vida diaria de las personas mayores.

El médico geriatra Enrique Santo aseguró en 'Cuídate Plus' que las artes marciales "se consideran como gimnasias suaves y son muy apropiadas para las personas mayores, extraordinarias para el equilibrio y la coordinación". Además, los instructores pueden adaptar las posturas y los rangos de movimientos, eliminando impactos en las articulaciones.

Finalmente, las artes marciales requieren de una concentración que contribuye a reducir el estrés. La memoria, la coordinación y la frecuencia cardíaca se benefician de esta práctica con menos riesgo de lesión que otros deportes. Asimismo, esta actividad suele hacerse de forma grupal, mejorando las "conexiones sociales" y ofreciendo "motivación, progreso conjunto y un sentimiento de pertenencia".