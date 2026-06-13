Camila Monguzzi, entrenadora: "A partir de los 60 años hay tres patrones fundamentales: sentarse y levantarse, empujar y traccionar"

Caminar es uno de los ejercicios básicos para mantenerse activo y retrasar el envejecimiento. Aunque se trata de una actividad física recomendable para el bienstar, puede no ser suficiente con el paso del tiempo.

La entrenadora Camila Monguzzi, experta en fitness para la tercera edad, ha señalado uno de los errores más frecuentes a partir de los 60 años. Durante una entrevista con la revista Telva, la profesional ha resaltado la importancia del entrenamiento de fuerza.

El cardio es bueno para la salud, pero los ejercicios de fuerza evitan la pérdida progresiva de la masa muscular que se produce con la edad. La sarcopenia suele comenzar a partir de los 30 años, acelérandose en las personas mayores.

De hecho, está asociada al envejecimiento natural y aumenta el riesgo de caídas, lesiones y dependendia física. Por este motivo, Monguzzi recomienda tres patrones fundamentales para entrenar fuerza.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

"Más que un solo ejercicio clave a partir de los 60 años, hay tres patrones fundamentales: sentarse y levantarse (sentadillas), empujar (como una pared o con bandas) y traccionar (remo con banda)", explica la entrenadora.

La importancia de estos patrones reside en su utilidad para la vida cotidiana: "Estos movimientos replican acciones del día a día y ayudan a mantener independencia, equilibrio y fuerza funcional, que son claves para una buena calidad de vida".

No obstante, la fundadora de Fitclub Collective recomienda las caminatas como complemento: "Caminar siempre suma, pero hacerlo sin intención y a muy baja intensitdad tiene un impacto limitado".

"El mayor error a partir de los 60 es evitar el entrenamiento de fuerza y dedicarse solo a caminar. El entrenamiento de fuerza aporta beneficios distintos, especialmente en salud ósea y muscular, que la caminata no cubre por completo", explica la entrenadora personal al citado medio.