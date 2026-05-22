Camila Monguzzi, entrenadora: "No necesitas entrenar todos los días. Necesitas estímulo, consistencia y progresión"

No hay una rutina milagrosa para perder peso de forma rápida. Detrás de cualquier cambio físico hay un proceso, constancia y hábitos saludables. Los resultados requieren de tiempo y un plan de entrenamiento sostenible y adaptable.

Por este motivo, la entrenadora Camila Monguzzi ha explicado a la revista Telva que no hace falta entrenar diariamente para comenzar una transformación física: "Muchas veces no es un tema de entrenar más, sino de entrenar mejor".

Según la formadora de Fitclub Collective, "la consistencia gana sobre la perfección, y dos buenos estímulos semanales pueden ser suficientes para empezar a transformar el cuerpo".

Una mujer realizando una sentadilla / .

En este sentido, no es necesario realizar múltiples sesiones de entreno cada semana. De hecho, Monguzzi explica al citado medio que basta con un par de entrenamientos bien enfocados y estructurados:

"Dos sesiones semanales bien planteadas para generar cambios reales en la composición corporal, fuerza, postura, energía y tono muscular, especialmente si la persona viene de entrenar poco o de forma inconsistente", detalla la entrenadora personal.

De esta forma, la experta insiste que "no necesitas entrenar todos los días. Necesitas estímulo, constancia y progresión". Según Monguzzi, es fundamental que los entrenamientos tengan intención y no realizar una sesión aleatoria "para cumplir".

En su lugar, es condición que incluya "estímulo suficiente, progresión y trabajo bien estructurado. Si solo entrenas dos días, esos dos días tienen que contar", remarca la profesional en la citada publicación.

Posteriormente, Camila señala que uno de los errores más frecuentes es que "por entrenar poco tienen que 'quemarlo todo' haciendo sesiones caóticas o extremadamente intensas".