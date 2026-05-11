Camila Monguzzi, entrenadora: "Si desde hoy caminas 30 minutos al día, en junio notarás cambios en tu peso"

La entrenadora y coach fitness Camila Monguzzi asegura que uno de los hábitos más sencillos y efectivos para transformar el cuerpo no requiere gimnasio ni grandes esfuerzos: caminar cada día. Según explica, incorporar apenas 30 minutos al día de caminata puede marcar una gran diferencia en el peso, la energía y el bienestar en cuestión de semanas.

"Si desde hoy caminas 30 minutos al día, en junio notarás cambios en tu peso", afirma Camila, quien insiste en que la clave está en la constancia y no en los entrenamientos que te llevan al límite.

Para Monguzzi, muchas personas abandonan sus objetivos físicos porque intentan cambiar radicalmente sus hábitos de un día para otro, cuando lo que realmente funciona es construir una rutina sostenible en el tiempo.

La entrenadora recomienda alcanzar entre 8.000 y 10.000 pasos diarios, o al menos, dedicar 30 minutos al movimiento de forma continuada. Un hábito que además de favorecer la pérdida de grasa, ayuda a activar el metabolismo, mejorando la circulación y reduciendo el estrés.

Caminar a diario es muy beneficioso / Sport.es

Eso sí, Monguzzi señala que caminar por sí solo no siempre basta si el objetivo es transformar el cuerpo de forma más completa y saludable. Es por ello que recomienda añadir a las caminatas diarias, ejercicios de fuerza dos o tres veces a la semana.

"El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la masa muscular y hace que el cuerpo consuma más energía incluso en reposo", explica. Unos beneficios de sobra conocidos y que ayudan a acelerar nuestro metabolismo.

Los expertos como Camila Monguzzi recuerdan que caminar tiene beneficios que van mucho más allá de una bajada de peso. Ayuda a regular el azúcar en sangre, mejora la salud cardiovascular y mejora tu estado de ánimo porque mientras caminas, liberas endorfinas.

Volviendo a Camila, para ella el secreto está tanto en la regularidad (pequeños hábitos sostenidos en el tiempo) como en la combinación con ejercicios de fuerza.