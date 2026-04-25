OUTDOOR
Camila Monguzzi, entrenadora, alerta sobre el mayor error cometido al entrenar a partir de los 60 años
La experta en fitness querido alertar a los mayores de 60 años
Camila Monguzzi, entrenadora experta en fitness para la tercera edad, ha querido señalar el error más frecuente entre quienes superan los 60 años. En una nueva entrevista, esta profesional con años de experiencia en gimnasios y consultas privadas desmonta ideas preconcebidas que, lejos de ayudar, aceleran el declive físico y mental.
Monguzzi lo tiene claro: el error más grave es evitar el entrenamiento de fuerza por miedo a lesiones, optando solo por paseos suaves o estiramientos ligeros. Muchos creen que el cardio ligero basta para mantenerse activos, pero esto ignora la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular que empieza a los 30 y se acelera con la edad.
Sin estos ejercicios de fuerza, los huesos tienden a debilitarse, el metabolismo cae y el riesgo de caídas se dispara hasta un 40%, según los datos que maneja, entre las personas mayores de 60 años. Así que sí, no es sólo una cuestión personal, tiene que ver con la salud.
Por qué no debes ignorar la fuerza
A partir de los 60 años, el cuerpo pierde hasta un 1% de músculo anual si no intervienes. Monguzzi explica que las caminatas queman calorías pero no construyen la potencia necesaria para realizar las tareas diarias: cargar compras, levantarse de una silla o jugar con los nietos.
Los estudios clínicos que cita, como los de la Sociedad Española de Geriatría, confirman que la fuerza preserva la independencia, reduce la osteoporosis y hasta mejora el ánimo al combatir otros problemas graves como la depresión. Y ella misma lo ha visto con sus clientas.
La entrenadora afirma que ha visto a clientas de más de 65 años completamente transformadas: de estar fatigadas al mínimo esfuerzo a conseguir estar muy enérgicas tras meses junto a algunas pesas. No se trata de haceres más fuerte por una cuestión estética, sino de funcionalidad.
Monguzzi propone sesiones de ejercicios cortos de entre 25 y 30 minutos, 2 o 3 días por semana, con progresión lenta. Sentadillas, flexiones de pared y otros ejercicios con mancuernas, si hace falta.
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