El Camí de Cavalls desata la fiebre del trail en Menorca: 3.000 corredores y lleno total

Menorca ya empieza a descontar los días para uno de esos fines de semana que trascienden lo puramente deportivo. Del 1 al 3 de mayo, la isla se situará una vez más en el mapa del trail running internacional con la celebración del XIV Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear, una cita que ha ido creciendo con el paso de los años hasta consolidarse como una de las pruebas más reconocibles del calendario nacional y europeo.

La dimensión del evento se explica fácilmente en cifras: 3.000 corredores inscritos, representación de 34 países y todas las plazas agotadas varios meses antes de la salida. Es una carrera con tirón, no solamente por su exigencia deportiva, sino también por el escenario en el que se disputa. Y es que pocas pruebas pueden presumir de recorrer un trazado tan singular, espectacular o paradisíaco como el del Camí de Cavalls, el histórico sendero GR-223 que rodea Menorca y que permite descubrir la isla desde una perspectiva distinta. Entre acantilados, calas vírgenes, bosques mediterráneos y caminos cargados de historia, parece del todo imposible no sentirse seducido por la belleza de la isla balear en estas alturas de la temporada.

Ocho maneras de recorrer Menorca

Una vez más, la principal referencia del programa será la TMCdC de 185 kilómetros, la vuelta completa a la isla. No hace falta decir que se trata de una prueba de resistencia extrema, tanto física como mental, reservada para quienes buscan llevar el cuerpo al límite en un recorrido largo, cambiante y exigente. La salida desde Ciutadella abre un desafío que atraviesa algunos de los paisajes más reconocibles de Menorca y que vuelve a presentarse como la prueba reina de la edición.

Pablo, ganador del Trail Menorca CdC / @José Miguel Muñoz

A pesar de su enorme desafío, el XIV Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear no vive solo de su prueba reina. Y es que el programa ofrece hasta ocho recorridos para los corredores, desde los especialistas en distancias largas hasta los corredores populares, con un auténtico abanico de posibilidades que convierte la cita en un verdadero reclamo para todos. Hay opciones para la Trail Costa Nord 100K, la Trail Costa Sud 85K, distancias intermedias de 58K y 44K, incluso formatos más accesibles como la 27K o la Starter 11K, pensada para quienes quieren iniciarse en el trail sin perder el atractivo del entorno.

Más allá de lo relacionado con los kilómetros o los cronómetros, experimentar desde dentro el Camí de Cavalls es un reclamo como pocos en el mundo. Se trata de un elemento patrimonial que conecta naturaleza, paisaje y cultura local, algo que desde la competición tienen como prioridad. Es por eso que se han organizado medidas para reducir el impacto ambiental de la carrera, con menos plásticos de un solo uso en los avituallamientos, materiales reciclables y reutilizables en la logística, puntos de recogida selectiva y una apuesta por el transporte compartido mediante autobuses lanzadera.

Paisaje Trail Menorca CdC / @Martí Miró

En total, se esperan más de 25.000 pernoctaciones durante el fin de semana con un impacto directo sobre sectores como la hostelería, el comercio, el transporte y la restauración. Los dorsales están agotados y Menorca está lista para acoger una nueva invasión de zapatillas, el Trail Menorca Camí de Cavalls. ¿Te lo vas a perder?