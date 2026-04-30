Camí de Cavalls 2026: fechas, distancias, recorrido y todo lo que debes saber

El Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 está preparado para abrir el telón de una nueva edición. Del 30 de abril al 3 de mayo, la prueba volverá a convertir Menorca en uno de los grandes escenarios del trail running nacional e internacional, con carreras para todos los perfiles y un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla.

La XIV edición de la carrera arrancará este jueves 30 de abril con la presentación oficial de la prueba en el Hotel Lago Resort, en Cala’n Bosch. Ese mismo día abrirá la Expo Trail Zone, donde se realizará la recogida de dorsales y se celebrarán actividades varias en paralelo como charlas, entrevistas y encuentros vinculados al deporte y al territorio menorquín.

Cuándo empieza el Camí de Cavalls 2026

La competición en el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 comenzará este viernes 1 de mayo con la salida de la TMCdC 185K, la prueba reina del evento, desde Ciutadella a las 8:30 horas (CEST). Se trata del gran reto del fin de semana, un reto a la altura de pocos con un recorrido que rodea Menorca y un tiempo máximo de hasta 40 horas.

Antoine Guillon Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear / José Miguel Muñoz

La acción no se detendrá ahí. Uno de los momentos más especiales llegará en la madrugada del sábado, con la salida de la TMCN 100K desde el puerto de Maó a la 1:00 horas, una travesía nocturna que marca uno de los puntos fuertes del programa. El evento finalizará el domingo 3 de mayo con la entrega de trofeos en la Plaça des Born, en Ciutadella, entre las 12:00 y las 14:00 horas (CEST).

Distancias del Trail Menorca Camí de Cavalls 2026

La edición 2026 presenta una amplia oferta de pruebas y modalidades, desde la ultradistancia hasta pruebas más accesibles para corredores que buscan iniciarse en el trail:

TMCdC 185K

TMCdC 185K modalidad 32 horas y relevos

TMCN 100K

TCS 85K

TCS 58K

TCS 44K

STCN 27K

Starter 11K

La variedad de distancias permite que el Camí de Cavalls reúna tanto a especialistas en ultratrail como a corredores populares que quieren vivir la experiencia en un formato más corto.

Un recorrido por la Menorca más natural

El gran atractivo de la prueba, además de su dureza competitiva, está en su escenario. El recorrido sigue el trazado del Camí de Cavalls, el sendero histórico que rodea la isla de Menorca y que combina caminos de piedra, zonas boscosas, tramos costeros, calas, acantilados y paisajes mediterráneos. Una maravilla paisajística.

La distancia de 185 kilómetros es la más exigente, ya que permite completar prácticamente la vuelta a la isla. El resto de pruebas ofrecen recorridos más cortos, pero mantienen la esencia del evento: correr por un entorno natural singular, técnico y muy ligado a la identidad menorquina.

Dónde seguir el Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2026 en directo

El Trail Menorca Camí de Cavalls podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube, con más de diez horas de retransmisión durante la jornada del sábado. La Expo Trail Zone y la Finisher Experience, en la Plaça des Born, serán otros dos puntos clave del fin de semana, además de un amplio programa de actividades como presentaciones, charlas, música en directo, entrevistas y encuentros con deportistas como Reyes Estévez, Tita Llorens o Tòfol Castanyer