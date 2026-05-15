TRAIL
Cambio de recorrido en el kilómetro vertical de Zegama... ¡por la nieve!
El Comité de Seguridad ha decidido situar la meta en la chabola de Itzubiaga, reduciendo el recorrido de 3 a 5 kilómetros y el desnivel de 1.015 a 760 metros
El mal tiempo ha obligado a actuar antes de que arranque el fin de semana de Zegama. El Comité de Seguridad de la XII edición del Kilómetro Vertical ha decidido modificar y recortar el recorrido de la prueba que se celebra este viernes debido a las adversas condiciones meteorológicas en las zonas altas del macizo de Aizkorri.
Las razones son contundentes: intensas lluvias durante las últimas horas, fuerte viento en cotas altas, baja visibilidad y terreno en estado resbaladizo. La organización ha optado por la seguridad de los 250 participantes, el voluntariado y el personal de carrera por encima de cualquier otra consideración.
El cambio principal afecta a la meta. El recorrido original ascendía hasta la cima del Iraule, a 1.520 metros de altitud, con 3.000 metros de distancia y 1.015 metros de desnivel positivo. En la versión modificada, la meta quedará ubicada en la chabola de Itzubiaga, punto intermedio donde habitualmente se situaba el control de tiempos del recorrido completo.
La prueba pasará así a contar con aproximadamente 5 kilómetros de recorrido y 760 metros de desnivel positivo.
Lo que no cambia es la salida. La prueba arrancará a las 16:00 horas desde la plaza de Zegama, en formato cronometrado individual, tal y como estaba previsto. Los 250 participantes inscritos podrán competir, aunque en unas condiciones y sobre un recorrido muy distintos a los anunciados.
La decisión llega en un fin de semana marcado desde el principio por la meteorología. Las previsiones para el domingo, día de la maratón, apuntan a una probabilidad de precipitación del 95% durante la mañana con el terreno ya completamente saturado. El Kilómetro Vertical era el aperitivo. La Zegama-Aizkorri del 25 aniversario, con 583 inscritos, se disputará el domingo a partir de las 9:00 horas bajo la lluvia.
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