Calvó se lleva un triunfo 'in extremis' en la modalidad Advanced de la Transgrancanaria

La The North Face Transgrancanaria 2026 volvió a cerrar una edición espectacular en su meta de Parque Sur con la llegada de los grandes competidores de la modalidad Advanced.

La prueba masculina reveló pronto a los grandes protagonistas, pues recorridos los primeros 12,1 kilómetros hasta el paso de Fontanales ya demostraban un gran ritmo corredores como Julen Calvó (Joma), Leonard Mitrica (Joma) Tomas Macecek (Salomon), Marcos Ramos (Asics), Anton Gustafsson (X-Bionic), Morten Antonsen (Dynafit) y Tomas Hudec.

Tras esa primera 'toma de contacto', fue el ascenso hasta Artenara prueba que reveló las cartas de los principales contendientes. Prueba de ello fue el paso adelante dado por Julen Calvó, capaz de ganar tres posiciones para colocarse en una bonita batalla con el rumano Leonard Mitrica. El 'ganxet', debutante en Gran Canaria, demostró que venía con un gran ritmo y con hambre de llevarse la carrera. Tampoco vinieron a especular Marcos Ramos, Tomas Macecek o incluso Anton Gustafsson, espectadores de lujo de la batalla que libraban Julen y Leonard por delante.

Los dos líderes apretaron aún más entre los pasos por el Roque Nublo y El Garañón, logrando una renta que dilucidaba una batalla de dos por la corona de campeón. El de Reus lideró la carrera hasta su paso por Degollada del Dinero a las 14.24 horas, apenas un minuto antes que el rumano. Eso sí, desde la retaguardia preparó un ataque con el que volvió a tomar el liderato para enfilar la meta de Parquesur con muchas opciones.

Por detrás, la batalla continuaba entre Marcos Ramos, Macecek y Gustafsson por el tercer puesto del podio. No obstante, Marcos Ramos ganó enteros con el paso de los kilómetros y fue capaz de abrir una pequeña brecha con sus perseguidores, pero insuficiente para pensar en algo más en una carrera que todavía regalaría una sorpresa más tras su paso por Ayagaures.

Y es que, si en el repunte tras el paso por el último avituallamiento el que apretó fue Leonard Mitrica, el que lo hizo con toda su alma a la bajada hasta Maspalomas fue el catalán, que en un épico sprint final terminaría por llevarse el triunfo en un final de infarto.

El podio de la Advanced de la Transgrancanaria / Carlos Diaz-Recio

Tercero cruzó la meta el español Marcos Ramos González para completar el podio con un tiempo de 7 horas 41 minutos y 29 segundos.

Entre vítores, el catalán Julen Calvó cruzó la línea de meta con un tiempo de 7 horas 26 minutos y 2 segundos que le convierte en el nuevo rey de la modalidad Advanced en su primera, y muy épica, participación en The North Face Transgrancanaria.