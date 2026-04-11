Los entrenadores ya coinciden: "Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"

Caminar es una de las maneras más fáciles y accesibles de iniciarse en el ejercicio. Al ser una actividad de bajo impacto, presenta poco riesgo de lesión y suele ser adecuada para la mayoría de las personas. Además, no exige un equipamiento especial: solo se necesita calzado cómodo y ropa adecuada.

Sumar paseos diarios a la rutina también puede convertirse en un hábito agradable y sostenible. Puede hacerse en compañía, en silencio o con música, según prefiera cada persona. De hecho, distintos expertos coinciden en que salir a caminar cada día puede aportar beneficios relevantes para la salud general y servir como apoyo en la pérdida de peso.

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Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales señaló que "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Además, los profesionales resaltan que se trata de caminar normal: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".

Por otra parte, apuntan que la efectividad depende de la constancia: "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año".

En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista 'Lecturas' que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.4000 calorías".

Especialmente, las cifras se puede acumular a largo plazo y "producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta al citado medio.

No obstante, Pata avisa que caminar no quema tantas calorías como correr: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".