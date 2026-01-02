El calendario del trail running en España en 2026: fechas y carreras que no te puedes perder

2026 será un año vibrante para el trail running español. La temporada de grandes citas arrancará en Canarias con The North Face Transgrancanaria, que celebrará su 27ª edición del 4 al 8 de marzo. En esos cinco días la isla se convertirá en capital mundial del ultrafondo, con distancias entre 12 y 128 km y un ambiente que mezcla playa y volcanes.

Un par de semanas después el archipiélago volverá a ser protagonista con la Tenerife Bluetrail by UTMB, que se disputará del 19 al 21 de marzo. La prueba reina de 110 km tomará la salida el 20 de marzo, mientras que las carreras de 73, 47, 24 km y la vertical nocturna se celebrarán el 21 de marzo.

Tenerife Bluetrail asciende desde el nivel del mar hasta casi la cima del Teide / ©Jordi de la Fuente

Ya en la península, abril nos trae otra ultra emblemática: la Unicaja Ultra Sierra Nevada ha confirmado su duodécima edición del 10 al 12 de abril. La carrera más alta de la península discurrirá entre Granada y la estación de esquí de Sierra Nevada, con desafíos que van desde el maratón hasta los 100 km.

Una semana más tarde, el 18 de abril, las montañas de Castellón acogerán el regreso de Penyagolosa Trails, que reunirá a corredores de todo el mundo en sus modalidades MiM (60 km) y CSP (106 km).

El recorrido de Penyagolosa ofrece paisajes que quitan el aliento / ©José Miguel Muñoz ©Penyagolosa Trails

Camí de Cavalls abrirá un mayo de infarto con Transvulcania y Zegama

Mayo será el mes más intenso. Del 1 al 3 de mayo se disputará en Menorca la Trail Menorca Camí de Cavalls, una vuelta a la isla declarada patrimonio histórico que abarca 185 km en su versión ultra.

Apenas unos días después la isla de La Palma vibrará con Transvulcania, que se celebrará del 7 al 9 de mayo. Sus cuatro modalidades —ultramaratón, maratón, media maratón y kilómetro vertical— recorren volcanes, bosques de laurisilva y descensos hasta el mar.

La Transvulcania, éxito total de inscripciones / IAN CORLESS

La cita más icónica del calendario, Zegama‑Aizkorri, celebrará su 25º aniversario con dos eventos: el kilómetro vertical el 15 de mayo y el maratón el 17 de mayo. Apenas 225 dorsales se adjudican por sorteo y la carrera forma parte de la Golden Trail World Series, así que las plazas son más codiciadas que nunca.

Val d'Aran by UTMB, la cita fija del mes de julio

El verano comenzará con la HOKA Val d’Aran by UTMB, que convertirá el valle pirenaico en epicentro mundial del trail del 1 al 5 de julio. Este macroevento incluye siete carreras: desde la kilométrica Torn dera Val d’Aran de 163 km y la Camins d’Hèr de 110 km, ambas el 3 de julio, hasta la popular Peades d’Aigua de 55 km el 2 de julio, las carreras de 75 km y 10 km el 1 de julio, las SKY races de 18 km el 4 de julio y la Experiència d’Aran de 32 km el 5 de julio.

Las carreras de la Val de Aran by UTMB® recorren lagos y senderos de montaña de gran belleza / ©Liquen Studio | ©Val d’Aran by UTMB

Ese mismo fin de semana, Asturias vivirá su propia fiesta: el EDP Desafío Somiedo concentrará sus tres pruebas (UTDS 70 km, MDS 46 km y SDS 24 km) en el 4 de julio, recorriendo la reserva de la biosfera del Parque Natural de Somiedo.

A mediados de julio, del 16 al 19 de julio, el pirineo aragonés acogerá el Gran Trail Aneto‑Posets. Su programa general sitúa la salida de la ultra durante la madrugada del 17 de julio y reparte las salidas de las restantes distancias (Vuelta al Aneto, Maratón de las Tucas, Vuelta a Cerler, Vuelta al Molino de Cerler y el KV) a lo largo del 18 y 19 de julio. La travesía por el macizo más elevado de los Pirineos se ha consolidado como una de las pruebas más duras y bellas del calendario nacional.

La Salomon Ultra Pirineu, el gran fin de fiesta

El calendario otoñal también trae grandes citas. La Salomon Ultra Pirineu volverá a recorrer el Parque Natural del Cadí‑Moixeró con su carrera reina de 100 km del 3 al 4 de octubre, el Maratón Pirineu (42 km) y la Mitja Pirineu (21 km) en el mismo fin de semana.

Imagen de la salida de la Salomon Marató Pirineu 42k en 2024 / ©Grava CS

Ese mismo mes, del 9 al 10 de octubre, la Sierra de Guadarrama acogerá el Gran Trail Peñalara, cuya prueba de 104 km sale la noche del día 9 en Navacerrada, mientras que la modalidad TP60 (61 km) se disputa el 11 de octubre desde Miraflores de la Sierra.

España cierra así un calendario 2026 repleto de retos. Desde la dureza volcánica de las Canarias hasta los bosques cantábricos de Somiedo y las crestas pirenaicas, las carreras más emblemáticas ya tienen fecha. Los corredores podrán planificar con tiempo su temporada y los aficionados disfrutarán de un menú variado: ultras de más de 100 km, maratones de montaña y verticales de vértigo. Sea cual sea tu nivel, hay una prueba —y una historia— esperándote en la montaña.