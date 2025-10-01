IRONMAN
Calella acoge un IRONMAN histórico: debutantes, récord de inscripciones y distinción oficial
El IRONMAN Calella-Barcelona 2025 reunirá a 3.200 triatletas en una edición con reconocimiento como evento de interés público
El próximo domingo 5 de octubre, Calella acogerá la decimoprimera edición del IRONMAN Calella-Barcelona, una de las pruebas más reconocidas del circuito internacional. La cita reunirá a 3.200 triatletas que se enfrentarán al reto de completar 3,8 kilómetros de natación, 180,2 kilómetros de ciclismo y una maratón final en el paseo marítimo del Maresme.
La expectación ha sido máxima desde hace meses. Los dorsales se agotaron el pasado 1 de abril, medio año antes de la prueba, marcando un nuevo récord en la historia del evento.
En 2024 ya se había alcanzado el sold out en julio, pero la edición de 2025 ha confirmado el tirón de un triatlón que combina atractivo deportivo, localización privilegiada y organización consolidada.
Este año, además, la cita llega con un sello especial: ha sido declarada "Evento de Excepcional Interés Público" por el Gobierno español, un reconocimiento que subraya su importancia no solo a nivel deportivo, sino también económico y social. El impacto en la hostelería, el turismo y el comercio local refuerza a Calella como destino de referencia para el triatlón.
El perfil internacional es otro de los rasgos distintivos del IRONMAN Calella-Barcelona. Nueve de cada diez participantes son extranjeros, con Reino Unido a la cabeza (24%). Francia, Irlanda, Alemania, Holanda e Italia también figuran entre los países con mayor presencia, mientras que los triatletas españoles representan un 10% del total.
La edición 2025 será también la del debut de muchos triatletas: un 50% se estrenará en la distancia IRONMAN y un 85% competirá por primera vez en Calella.
Un escenario ideal para vivir la experiencia de cruzar la meta en una prueba que, más allá del esfuerzo individual, simboliza superación, comunidad y la pasión por el deporte.
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- La Premier no quita ojo a Ronald Araujo
- El Spotify Camp Nou entra en una nueva dimensión
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta