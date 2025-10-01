Calella acoge un IRONMAN histórico: debutantes, récord de inscripciones y distinción oficial

El próximo domingo 5 de octubre, Calella acogerá la decimoprimera edición del IRONMAN Calella-Barcelona, una de las pruebas más reconocidas del circuito internacional. La cita reunirá a 3.200 triatletas que se enfrentarán al reto de completar 3,8 kilómetros de natación, 180,2 kilómetros de ciclismo y una maratón final en el paseo marítimo del Maresme.

La expectación ha sido máxima desde hace meses. Los dorsales se agotaron el pasado 1 de abril, medio año antes de la prueba, marcando un nuevo récord en la historia del evento.

En 2024 ya se había alcanzado el sold out en julio, pero la edición de 2025 ha confirmado el tirón de un triatlón que combina atractivo deportivo, localización privilegiada y organización consolidada.

Este año, además, la cita llega con un sello especial: ha sido declarada "Evento de Excepcional Interés Público" por el Gobierno español, un reconocimiento que subraya su importancia no solo a nivel deportivo, sino también económico y social. El impacto en la hostelería, el turismo y el comercio local refuerza a Calella como destino de referencia para el triatlón.

El perfil internacional es otro de los rasgos distintivos del IRONMAN Calella-Barcelona. Nueve de cada diez participantes son extranjeros, con Reino Unido a la cabeza (24%). Francia, Irlanda, Alemania, Holanda e Italia también figuran entre los países con mayor presencia, mientras que los triatletas españoles representan un 10% del total.

La edición 2025 será también la del debut de muchos triatletas: un 50% se estrenará en la distancia IRONMAN y un 85% competirá por primera vez en Calella.

Un escenario ideal para vivir la experiencia de cruzar la meta en una prueba que, más allá del esfuerzo individual, simboliza superación, comunidad y la pasión por el deporte.