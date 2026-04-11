Calamorro Skyrace 2026: Benalmádena cita a las grandes figuras del skyrunning

Benalmádena acoge una nueva edición de la Calamorro Skyrace. La cita se disputa este sábado 11 de abril, será la decimoséptima edición de la carrera de trail y volverá a formar parte de las Merrell Skyrunner World Series, circuito en el que está integrada desde 2023.

La organización ha introducido además cambios en el recorrido. La salida y la meta se trasladan este año al Recinto Ferial Los Nadales, en Benalmádena Pueblo, con paso incluido por el casco urbano.

La distancia reina presenta 30 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo, un trazado corto para los estándares del trail de montaña, pero muy agresivo, con subidas y bajadas técnicas y casi sin respiro.

La gran seña de identidad sigue siendo la ascensión al Monte Calamorro, con un primer arreón de 3,76 kilómetros y 650 metros positivos hasta una cima que suele empezar a seleccionar la carrera desde muy pronto.

Los favoritos en la Calamorro Skyrace

El nivel de la participación refuerza esa sensación de día grande. Patricia Pineda y Luca Del Pero, vencedores de la pasada edición, regresan para defender corona, pero esta vez con más presión y con más nombres metidos en la pelea.

En categoría femenina sobresalen Sara Alonso, Malen Osa, Madalina Florea, Amanda Nilsson, Greta García, Marta Martínez Abellán o Estel Roig.

Malen Osa repetirá participación en la Zegama-Aizkorri / Igor Quijano

En la masculina, la lista impresiona: Manuel Merillas, Frederic Tranchand, Stian Angermund, Daniel Osanz, Nico Molina, Alex Oberbacher, Dimas Pereira o Loïc Robert, entre otros. El cartel, por nivel y profundidad, apunta a ser uno de los más potentes que ha tenido la prueba.

Horario y dónde ver la Calamorro Skyrace 2026 en directo y online

El sábado 11 de abril la jornada arrancará con la salida femenina a las 17:00 horas (CEST) y la masculina a las 17:30, con retransmisión en directo desde las 16:15 en el canal oficial de la Calamorro Skyrace.

La carrera distribuirá 9.200 euros en premios, con 1.500 euros para los ganadores, además de incentivos extra como el premio de 500 euros para el ascenso más rápido a Calamorro.