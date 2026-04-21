El Cafre Fitness provoca a Ilia Topuria con un reto inesperado: "Tú, yo y la jaula"

El youtuber conocido como El Cafre Fitness ha vuelto a sacudir su comunidad con un vídeo en el que lanza un reto directo a Ilia Topuria, actual referente mundial de las artes marciales mixtas.

Con su estilo provocador y teatral, el creador se dirige al luchador con un mensaje cargado de seguridad y desafío.

¿Pensabas que El Cafre no se iba a atrever?

En el vídeo, El Cafre mira a cámara y pronuncia frases que han generado un enorme revuelo entre sus seguidores. “¿Pensabas que el cafre no se iba a atrever a retarte? ¿Pensabas que yo, el cafre, no iba a poner mis ojos sobre ti?”, afirma antes de presentar su propuesta.

El creador insiste en que el reto es simple y contundente: una jaula, él y Topuria dentro, cara a cara.

El reto: 60 segundos para tumbarlo

El Cafre plantea una prueba directa: darle a Topuria un minuto para derribarlo. Según él, esos 60 segundos serían "los más largos de tu vida", asegurando que el campeón no lograría tumbarlo.

"Tú a mí no me tumbas", sentencia, reforzando su postura desafiante. Añade que, si Topuria acepta, ambos podrán "demostrar al mundo lo fuerte que eres o cómo mis 60 segundos caerán sobre tu cabeza".

Un mensaje final para sus seguidores

El vídeo concluye con una frase dirigida a quienes siguen su contenido: "Y ahora lo sabes porque sigues al Cafre".

Con ello, el creador reafirma su personaje y su estilo provocador, que mezcla humor, desafío y espectáculo.