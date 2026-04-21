FITNESS
El Cafre Fitness provoca a Ilia Topuria con un reto inesperado: "Tú, yo y la jaula"
El creador de contenido lanza un desafío directo al campeón, asegurando que no podrá derribarlo en un minuto
El youtuber conocido como El Cafre Fitness ha vuelto a sacudir su comunidad con un vídeo en el que lanza un reto directo a Ilia Topuria, actual referente mundial de las artes marciales mixtas.
Con su estilo provocador y teatral, el creador se dirige al luchador con un mensaje cargado de seguridad y desafío.
¿Pensabas que El Cafre no se iba a atrever?
En el vídeo, El Cafre mira a cámara y pronuncia frases que han generado un enorme revuelo entre sus seguidores. “¿Pensabas que el cafre no se iba a atrever a retarte? ¿Pensabas que yo, el cafre, no iba a poner mis ojos sobre ti?”, afirma antes de presentar su propuesta.
El creador insiste en que el reto es simple y contundente: una jaula, él y Topuria dentro, cara a cara.
El reto: 60 segundos para tumbarlo
El Cafre plantea una prueba directa: darle a Topuria un minuto para derribarlo. Según él, esos 60 segundos serían "los más largos de tu vida", asegurando que el campeón no lograría tumbarlo.
"Tú a mí no me tumbas", sentencia, reforzando su postura desafiante. Añade que, si Topuria acepta, ambos podrán "demostrar al mundo lo fuerte que eres o cómo mis 60 segundos caerán sobre tu cabeza".
Un mensaje final para sus seguidores
El vídeo concluye con una frase dirigida a quienes siguen su contenido: "Y ahora lo sabes porque sigues al Cafre".
Con ello, el creador reafirma su personaje y su estilo provocador, que mezcla humor, desafío y espectáculo.
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